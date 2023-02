Najbardziej niepokojące sceny z horrorów. Orgia w piekle, pożeranie dzieci i brudne pieluchy

Screen Gems/Vortex/ Brandywine Productions/Universal

Skinamarink to historia dzieci budzących się samotnie w ciemnym mieszkaniu. Opowieść nakręcona jest w eksperymentalny sposób i pewnie nie każdemu przypadnie do gustu, ale nie da mu się odmówić tego, że budzi niepokój. Obraz zainspirował nas do sporządzenia zestawienia scen z horrorów, które najbardziej zapadły nam w pamięć. Brutalnych, makabrycznych, a często obrazoburczych. Zaprezentowane poniżej sekwencje budzą wielkie emocje i trudno przejść koło nich obojętnie. Z pewnością fani horrorów znajdą wiele bardziej poruszających momentów w mniej znanych filmach, ale my skoncentrowaliśmy się na produkcjach raczej mainstreamowych (choć nie w każdym przypadku). Twórczy artyści poruszający się w ramach konwencji grozy muszą przekraczać granice, niezależnie czy robią to awangardowym obrazie takim jak Skinamarink czy dużym blocbusterze pokroju Obcego. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią. Radzimy zrobić to na pusty żołądek.

Najbardziej niepokojące sceny z horrorów

Terrifier 2 – Scena masakry w pokoju bohaterki jest dowodem na to, że Terrifier 2 przekracza wszelkie granice i aspiruje do miana jednego z najbardziej obrzydliwych filmów ostatnich lat.