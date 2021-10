Co oglądać po Squid Game? TOP 10 fanki koreańskich seriali akcji

fot. Materiały Prasowe

Koreańskie dramy (Kdrama) z powodzeniem tworzą emocjonalne więzi z widzami. Postacie są rozwijane i przeprowadzane przez próby i trudności w taki sposób, że widzowie bardzo często utożsamiają się z bohaterami i przechodzą przez podobne rozterki. Warto dorzucić do tego trochę dreszczyku i ciekawych zwrotów akcji. Przedstawiam Wam kilka tytułów, po które warto sięgnąć.

Vagabond

Vagabond to pełen akcji dramat, który śledzi losy Cha Dal Geon (Lee Seungi), zmagającego się z problemami kaskadera, który opiekuje się swoim siostrzeńcem Hoonem. Młody chłopak ginie w tajemniczej katastrofie lotniczej. Zrozpaczony jego śmiercią Dal Geon udaje się do Maroka na pogrzeb. Głównym bohaterem kieruje determinacja i złość. Robi wszystko, aby dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Gdy rozpoczyna dochodzenie, krzyżuje ścieżki z agentem NIS (Narodowy Agent Wywiadu), Go Haeri (Bae Suzy). Zaczynają współpracować i zdają sobie sprawę, że katastrofa lotnicza nie była wypadkiem, co sprawia, że wplątują się w sieć politycznej korupcji.

Sisyphus: The Myth

Sisyphus: The Myth opowiada historię genialnego inżyniera o imieniu Han Tae-sul (Cho Seung-woo), który stara się odkryć prawdę dotyczącą śmierci starszego brata oraz tajemniczej kobiety o imieniu Gang Seo-hae (Park Shin-hye). Jak się okazuje, kobieta podróżuje w czasie, aby uratować świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Taxi Driver

Życie Kim Do-gi (Lee Je-hoon), szlachetnego i lojalnego syna, wali się w gruzach, gdy pewnego dnia wraca do domu i dowiaduje się, że jego matka została brutalnie zamordowana. Cierpiący na depresję były oficer sił specjalnych postanawia zmienić zawód i podjąć pracę jako kierowca w pozornie zwykłej firmie transportowej Rainbow Taxi. Jest to jednak coś więcej, niż mogłoby się wydawać. Firma w rzeczywistości oferuje tajną usługę dla szukających zemsty osób, które zawiodły się na kiepskim systemie sprawiedliwości. Do-gi łączy siły ze sprawnym zespołem składającym się z członków, którzy również zostali krzywdząco potraktowani przez prawo. Cała grupa spotyka ludzi o różnych poglądach, w tym pracowitą prokurator Kang Ha-na, która bada sprawę podejrzanej taksówki.

Flower of Evil

Flower of Evil to kronika związku Baek Hee-sunga (Lee Joon-gi) i Cha Ji-won (Moon Chae-won), którzy wraz z córką tworzą obraz idealnej rodziny. Nikt nie wie, że mąż ukrywa się za skradzioną tożsamością, aby zatuszować okrutną i wstydliwą przeszłość. Ironią w tej całej sytuacji jest to, że Ji-won (żona), jako detektyw, bada serię morderstw i staje się coraz bardziej podejrzliwa wobec ukochanego. Kobieta jest znana w pracy ze wzorowej intuicji. Między parą narastają wątpliwości dotyczące tożsamości i miłości, co stawia pod znakiem zapytania to, czy Ji-won jest żoną mordercy.

Mouse

Lee Seung-gi gra policjanta Jung Ba-reum, który jest na tropie seryjnego mordercy. Mężczyzna przeżywa przerażające spotkanie z mordercą. Jego życie zostaje wywrócone do góry nogami, kiedy próbuje złapać zabójcę. Mouse to opowieść o psychopatach, a konkretnie o serii różnych morderstw połączonych ze sobą na długiej osi czasu. W tym serialu dużo się dzieje, a rozdziały są celowo mroczne i zawiłe, aby zbić widzów z tropu. Jednak sedno sprawy sprowadza się do dwóch dominujących seryjnych morderców: Łowcy Głów i Zabójcy Siedmiu Grzechów Głównych.

Vincenzo

W wieku 8 lat Park Ju Hyeong (Song Joong-ki) zostaje adoptowany i wysłany do Włoch. W dorosłym życiu znany jako Vincenzo Casano (mafijny prawnik i „peacemaker” – doradca oraz ekspert w opanowywaniu sporów, nie tylko prawnych). Walczące frakcje w mafii zmuszają go do ucieczki do kraju urodzenia. W Korei Południowej główny bohater łączy siły z Cha Young (Jeon Yeo-been), prawniczką, która zrobi wszystko, aby wygrać każdą sprawę. Vincenzo wyrusza na poszukiwanie złota. Początkowe zamiary zmieniają się wraz z upływem czasu i odkrywaniem prawdy. Grono jego wrogów powiększa się, gdy główna postać wkracza do walki przeciwko konglomeratowi o nazwie „Babel”.

Rugal

Kang Ki-Beom jest elitarnym policjantem. Niestety, próba obalenia Argos (ogólnokrajowej organizacji przestępczej), skutkuje tym, że grupa zamaskowanych napastników zabija ukochaną żonę bohatera, a jemu wydłubuje oczy. Mężczyzna budzi się w szpitalu i jest oskarżony o zamordowanie swojej żony. W najmniej oczekiwanym momencie dostaje propozycję nie do odrzucenia. NIS składa mu ofertę wejścia do zespołu specjalnego o nazwie Rugal. W ramach współpracy Ki-Beom otrzymuje sztuczne oczy posiadające wbudowaną biotechnologię Rugala. Dzięki nim zyskuje nowe zdolności, które pomagają w niszczeniu organizacji przestępczych. Bohater staje się maszyną do zabijania, której życiowym celem staje się odwet.

The Devil Judge

The Devil Judge to drama rozgrywająca się w alternatywnym świecie, dystopijnej wersji Korei, gdzie cały naród uczestniczy w procesie poprzez transmitowany na żywo pokaz sali sądowej. Ji Sung występuje jako Kang Yo Han, główny sędzia z tajemniczymi intencjami. Czy jego postać jest bohaterem w świecie pełnym chaosu, czy też diabłem, który tylko zasłania się prawem?

Save Me

Po niepowodzeniu biznesu ojca Sang Mi (Seo Ye-ji) i jej rodzina przeprowadzają się do Muji-gun. Na miejscu nie mają żadnych przyjaciół ani krewnych. W nowym miasteczku dziewczyna poznaje czterech młodych mężczyzn, Han Sang Hwan (Taecyeon), Seok Dong Cheol (Woo Do-hwan), Woo Jung Hoon i Choi Man Hee. Kiedy bohaterkę i jej bliskich dotykają przeróżne problemy (głównie finansowe), pastor Baek Jung Ki (Jo Sung-ha) oferuje im pomoc. Wszyscy dookoła zostają zwabieni przez pseudoreligijny kult. Czwórka przyjaciół próbuje uratować jedyną osobę, która racjonalnie widzi zło czyhające za drzwiami jej domu – Sang Mi.

Time to Hunt

Akcja filmu rozgrywa się w dystopijnej Korei Południowej, w której kryzys finansowy zniszczył gospodarkę. Time to Hunt śledzi losy czterech młodych, niekompetentnych złodziei, którzy decydują się obrabować podziemne kasyno, ale szybko tego żałują, ponieważ poluje na nich nieubłagany zabójca. Joon Seok (Lee Je-hoon), który został zwolniony z więzienia, planuje niebezpieczną operację z jego przyjaciółmi, których traktuje jak własnych braci: Jang Ho (Ahn Jae Hong), Gi Hoon (Choi Woo Shik) i Sang Soo (Park Jung Min). Czy grupa bohaterów zdoła uciec przed polowaniem oprawcy?