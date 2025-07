Lipiec w HBO Max z gorącymi tytułami. Nie można ich przegapić

fot. Warner Bros. Discovery

Platformy streamingowe walczą o widza za pomocą atrakcyjnych filmów i seriali oryginalnych. HBO Max – jako część Warner Bros. Discovery – ma w swojej talii asy, których pozazdrości mu konkurencja. Trzy tytuły pokazują to dobitnie – to produkcje, obok których nie przejdziecie obojętnie. Pojawiły się różnorodne tytuły: kino familijne, polski serial dramatyczny dla dorosłych oraz kostiumowa historia, która cieszy się szczególną popularnością wśród kobiet.

Minecraft. Film, czyli wielki hit w domu

Minecraft: Film, oparty na kultowej grze pod tym samym tytułem, to jeden z największych hitów kinowych w 2025 roku. Stał się fenomenem przewyższającym wszelkie prognozy i oczekiwania. Zarobił 953,5 mln dolarów w kinach na całym świecie przy budżecie 100 mln dolarów!

Pomimo narzekania krytyków widzowie są zachwyceni zaproponowaną rozrywką. To gwarancja lekkiego, familijnego seansu z dużą dawką przygody i humoru.

Produkcja jest już dostępna w serwisie HBO Max, więc można sprawdzić, o co ten cały szum.

Opis fabuły Minecrafta

Czwórka odmieńców zostaje nagle wciągnięta przez tajemniczy portal do dziwacznej, sześciennej krainy fantazji. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat, wyruszając na wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym twórcą.

Ekranizacje gier nie mają łatwo w Hollywood. Powstało w sumie ponad 50 projektów, opierających się na różnych tytułach, a tylko 7 (góra 10) z nich można nazwać udanymi. W przypadku Minecraft: Film gracze powinni być zadowoleni, przynajmniej ci najmłodsi - napisał Dawid Muszyński w recenzji

Powrót Pati

Serial Pati to spin-off hitu Skazana. Opowieść osadzona jest w tym samym świecie i skupiona na popularnej tytułowej bohaterce. Pierwszy sezon ukazał, jak potoczyło się jej życie i dlaczego trafiła do więzienia na wiele lat. Drugi, już emitowany co tydzień w HBO Max, pokazuje jej dalsze losy po wyjściu na wolność. Jest to więc jednocześnie kontynuacja Skazanej, bo mamy bohaterkę z wszystkimi doświadczeniami, które zebrała podczas pobytu w celi.

Dla wielu widzów Pati okazała się nawet lepszym serialem niż Skazana. Skupienie uwagi na charyzmatycznej i interesująco napisanej Pati pozwoliło nakreślić jej dramat w sposób zaskakująco wiarygodny i poruszający. Kobieta – mimo że wychowała się w patologicznym środowisku – nigdy nie była złą osobą. To niewłaściwe decyzje i popełnione błędy sprawiły, że jej życie wywróciło się do góry nogami. Po tak dobrym pierwszym sezonie oczekiwania wobec kontynuacji są duże.

Opis fabuły 2. sezonu Pati

Pati jest po odsiadce w więzieniu i próbuje wrócić do normalnego życia. Razem z Krystianem jedzie do rodzinnego Pucka. Krystian wyjeżdża do Szwecji, by znaleźć pracę, której Pati szuka na miejscu. Za granicą mężczyzna zostaje uwikłany w sprawę przemytu narkotyków po tym, jak wystawił go Edi. Pati z kolei ubiega się o mieszkanie readaptacyjne, które będzie dzielić z dwiema kobietami po wyrokach. Jedna z nich, Lena, od lat żyje w cieniu siostry Sylwii, która ją manipuluje. To właśnie Sylwia namówiła ją do kradzieży i zniszczyła jej relację z chłopakiem. Pati instynktownie bierze Lenę pod swoje skrzydła, starając się dać jej choć odrobinę spokoju i wsparcia. Kiedy ich więź się zacieśnia, Sylwia ma z tym coraz większy problem. Napięcie narasta, a konflikt wkrótce wymyka się spod kontroli…

Pozłacany wiek, czyli kostiumowa opowieść z klasą

Fani aż 2 lata musieli czekać na kontynuacje przygód swoich bohaterów, więc tym co zapomnieli chcielibyśmy przypomnieć kilka znaczących informacji o tej produkcji. Pozłacany wiek początkowo był postrzegany jako następca hitu Downton Abbey. Porównanie nie było na wyrost, bo za oba tytuły odpowiada ta sama osoba – Julian Fellowes. Widzowie dostali kostiumową historię ludzi z wyższych sfer, tym razem osadzoną w Stanach Zjednoczonych. I to w doborowej obsadzie. Że tylko wymienimy znaną z ostatniego sezonu Białego lotosu Carrie Coon, Cynthię Nixon z kultowego Seksu w wielkim mieście i jego kontynuacji I tak po prostu czy posiadającą polskie korzenie Christine Baranski. A to tylko kilka nazwisk które zobaczycie w 3 sezonie tej znakomitej kostiumowej produkcji.

Serial szybko zyskał swój własny styl i unikalną tożsamość. Dostarczył rozrywki oczekiwanej, ale i nieraz zaskakującej. Często mówi się, że – z uwagi na większe skupienie na bohaterkach – to opowieść skierowana do kobiet. To prawda, ale ta produkcja oferuje znacznie więcej i może spodobać się każdemu, kto uwielbia tego typu historie.

Nowy trzeci sezon zadebiutował już na platformie HBO Max. Fani długo na to czekali, ale niestety przez strajki scenarzystów i aktorów w 2023 roku wszystko znacznie się opóźniło. Plusem jest to, że twórcy mieli więcej czasu, by dopracować dzieło – a to może być obietnicą jeszcze lepszej rozrywki.

Opis fabuły 3. sezonu Pozłacanego wieku

Po Wojnie Operowej stara elita została osłabiona, a rodzina Russellów stoi u progu objęcia przywództwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie ulicy w domu państwa Brook zapanuje chaos, gdy Agnes nie będzie chciała zaakceptować nowej pozycji Ady jako pani domu.