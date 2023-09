Megogo - serwis streamingowy to nie tylko filmy i seriale. Te kanały telewizyjne warto oglądać

Megogo

Reklama

Megogo to międzynarodowy serwis streamingowy, który ma atrakcyjną i nietuzinkową ofertę. Aby uzyskać do niego dostęp, trzeba wykupić subskrypcję. Standardowy pakiet nosi nazwę "optymalny", a jego cena to 14,99 zł/miesiąc, jeśli wykupimy go na 24 miesiące. Jeśli na krócej, to cena wyniesie 24,99 zł/miesiąc. Jednak obecnie trwa promocja, dzięki której zapłacimy 1 zł za pierwsze 14 dni. W ramach tego pakietu mamy dostęp do 2200 filmów i animacji, 96 kanałów telewizyjnych oraz czterech stacji Eleven Sports. Drugi pakiet – "maksymalny" – oferuje dostęp do wszystkiego, co znajduje się wersji optymalnej, dodatkowych kanałów telewizyjnych premium, jak CBS Europa, Sundance, Canal+Sport5, teleTOON+, BBC Earth, a także do programów erotycznych tylko dla dorosłych. Jeśli wykupimy go na 24 miesiące, zapłacimy jedyne 19,99 zł/miesiąc, a jeśli na krócej – 39,99 zł/miesiąc. Również i w tym przypadku obowiązuje promocja 1 zł za pierwsze 14 dni.

Megogo – kanały telewizyjne

Jak wspomnieliśmy, oba pakiety oferują dostęp do kanałów telewizyjnych, które pozwalają zapomnieć o tradycyjnej kablówce. Megogo umożliwia też korzystanie ze znakomitych funkcji. W każdym momencie można wstrzymać transmisję na żywo i cofnąć wideo. A jak skończymy przeglądać to, co przegapiliśmy, tylko jeden klik dzieli nas od powrotu do telewizji emitowanej na żywo. Do tego – to jest naprawdę cudne rozwiązanie! – część transmisji jest archiwizowana aż do 7 dni, więc jeśli nie dacie rady obejrzeć jakiegoś filmu czy serialu, będziecie mogli spokojnie nadrobić zaległości. Takie funkcje w telewizji połączonej z platformą streamingową to coś, co jest dopasowane do potrzeb współczesnego konsumenta. Na liście stacji są oczywiście podstawy, takie jak Polsat, TVN, TVP czy TVN24. Najciekawsze są jednak kanały oferujące filmy i seriale.

Źródło: TVN24

Megogo – kanały serialowe

Mamy tutaj znane wszystkim serialomaniakom kanały, które oferują mnóstwo lubianych – nowych i starszych – produkcji. Znajdziecie tu FOX, Comedy Central, Sci-Fi i pełną dobrych kryminałów 13 Ulicę. Wielbiciele seriali kostiumowych koniecznie muszą sprawdzić stację Epic Drama, a fani telenoweli z różnych zakątków świata – Romance TV oraz Novellas+.

fot. materiały prasowe

Megogo – kanały filmowe

Faworyci to: Kino Polska, Paramount Network oraz Ale Kino+. Na uwagę zasługuje też stacja, którą doskonale znają wielbiciele kina akcji klasy B, czyli TV Puls. Tutaj zawsze znajdziecie dobre kino gatunkowe. Tego typu kanały gwarantują jakość, której miłośnicy filmów szukają. Oferta Megogo to jednak coś znacznie więcej!

Mamy także ciekawostki, takie jak Filmy do popcornu, Filmy na kanapie, Filmy na kanapie 2, Filmy oraz Filmy Premium (1, 2 i 3). Oczywiście produkcje emitowane są z polskimi tłumaczeniami. Są to kanały ułożone z zawartości VOD w formie kanałów linearnych, posegregowane treściami. Nie musimy więc szukać, co chcielibyśmy obejrzeć. Redakcja Megogo układa taki kanał dla widza. Możemy tutaj manewrować terminami odtwarzania - 7 dni do przodu i 7 dni wstecz. Kanały oferują różnorodne dzieła, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. To z pewnością mocna zaleta Megogo!

fot. materiał prasowe

Megogo dla dzieci

Kanały dla dzieci mogą być wybawieniem dla rodziców szukających rozrywki dla najmłodszych. Polecamy stacje NickToons, Nickelodeon, Disney Channel oraz MiniMini+. Każdy rodzic chce mieć pewność, że treści będą bezpieczne dla ich pociech i zarazem niegłupie. Te wspomniane stacje to gwarantują.

Rodziców i młodszych odbiorców z pewnością zainteresują też kanały z vlogerami. Próżno szukać innej platformy streamingowej z taką różnorodnością w stacjach telewizyjnych. A tematyka jest różna – przewija się nawet gaming.

Megogo to serwis z różnorodną i atrakcyjną ofertą. Wyróżnia się na tle platform, które proponują kanały telewizyjne dostępne w kablówce. Z pewnością spełni oczekiwania widzów korzystających ze streamingu, którzy dawno już zrezygnowali z tradycyjnej telewizji. Tutaj możecie oglądać wszystko na własnych zasadach. Dodatkowo zyskacie przyjazny i funkcjonalny interfejs.