naEKRANIE poleca prezenty na święta: gadżety dla fanów VR

Czasy wirtualnej rzeczywistości polegającej na korzystaniu z kartonowych pudełek z zatkniętym w nie smartfonem już dawno odeszły do lamusa. Dziś technologia VR wzbija się na wyżyny, topowe gogle oferują jakość, o której przed laty mogliśmy tylko pomarzyć. A przy okazji na rynku nie brakuje tańszych sprzętów, które są czymś więcej niż tylko zabawkami i nie znudzą się po kilku godzinach gry.

Jeśli chcesz uszczęśliwić kogoś, kto fascynuje się tym nowym medium, przejrzyj poniższe propozycje. Znajdziesz tu zarówno pomysły na upominki dla VR-owych świeżaków, jak i tych, którzy już dawno dali się wciągnąć do świata wirtualnej rozrywki.

Oculus Quest 2

Prawdopodobnie najlepszy zestaw VR dla tych, którzy dopiero poznają tę branżę. Największą zaletą Questa 2 jest fakt, że działa w pełni niezależnie. Posiadacze tych gogli nie muszą dysponować ani konsolą, ani ultrawydajnym pecetem, aby zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości. Gry instalujemy i odpalamy bezpośrednio z poziomu tego urządzenia.

Udoskonalony Quest wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko fantastycznie niską ceną. Gogle wyposażono w kamery współpracujące z systemem rozpoznawania obrazów, dzięki czemu nie trzeba instalować żadnych zewnętrznych latarni, aby gadżet rozpoznawał położenie kontrolerów. Ponadto całość działa w pełni bezprzewodowo – zintegrowana bateria pozwoli na kilkugodzinną grę bez kabli. A jeśli Quest 2 rozładuje się w trakcie zabawy, wystarczy podpiąć do niego kabel zasilający, aby kontynuować rozgrywkę.

Gogle dysponują co prawda własnym sklepem z aplikacjami, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do peceta specjalnym kablem i wykorzystać w roli klasycznych pecetowych gogli. Dzięki temu będziemy w stanie odpalić na nich szereg topowych produkcji dostępnych na platformie SteamVR, w tym m.in. Half-Life’a: Alyx przy odświeżaniu rzędu 90 Hz.

Uwaga! W polskich sklepach za Questa 2 trzeba zapłacić ok. 2000 zł. Cena na stronie producenta jest niższa o ok. 500 zł. Dlatego jeśli planujesz zakup prezentów na początku grudnia, warto nabyć Questa 2 za pośrednictwem witryny oculus.com.

Cena: od 349 €

Źródło: Oculus

Oculus Link (bądź zamiennik)

Kabel jako prezent pod choinkę? Czy to jakaś nowoczesna wersja rózgi? Skądże, ten niepozorny dodatek powstał z myślą o tych użytkownikach Questa, którzy chcieliby zaznać nieco większej immersji podczas zabawy w wirtualnej rzeczywistości. To dzięki niemu można podpiąć mobilne gogle do Oculusa i odpalić pecetowe tytuły VR za pośrednictwem aplikacji SteamVR. Oryginalny kabel ma 5 metrów długości i przesyła dane za pośrednictwem żył światłowodowych, aby zminimalizować opóźnienia sygnału. Jest stosunkowo drogi, ale na rynku nie brakuje zamienników w znacznie niższej cenie, które równie dobrze sprawdzą się w parze ze wszystkimi goglami z linii Oculus Quest.

Cena: 99 € (oryginał) / ok. 100 zł (zamiennik)

HTC Vive Cosmos Elite

To jedne z najbardziej zaawansowanych gogli VR od HTC przeznaczone dla wymagających graczu z wydajnym pecetem. Sprzęt wykorzystuje do lokalizowania gracza specjalne latarnie zapewniające doskonałą precyzję pomiaru. To dzięki nim każdy, nawet najszybszy ruch w Beat Saber zostanie przechwycony z dużą dokładnością.

Ogromną zaletą takiego systemu śledzenia ruchu jest możliwość nieskrępowanej zabawy przy przygaszonym świetle, co spodoba się zwłaszcza tym, którzy mają w zwyczaju grać po zmierzchu. Latarnie, w przeciwieństwie do systemów optycznych, potrafią ustalić pozycję kontrolerów oraz hełmu nawet w całkowitej ciemności. O ile oczywiście ktoś ma wystarczająco dużo miejsca, aby postawić w salonie dwa stojaki na czujniki na czas zabawy w VR.

Ciekawym dodatkiem do gogli jest portal Viveport, który można przyrównać do Netfliksa dla VR. W zamian za opłacanie abonamentu użytkownik otrzymuje nieograniczony dostęp do biblioteki setek gier zgromadzonych w serwisie. Ponadto linia Cosmos wyróżnia się modułową konstrukcją – przedni panel można zdjąć i zamontować w jego miejscu opcjonalny panel Cosmos przystosowany do współpracy z kontrolerami optycznymi.

Cena: 4549 zł

Half-Life: Alyx

Jeśli ktoś dysponuje porządnymi pecetowymi goglami VR i nie miał jeszcze okazji grać w ten tytuł, jest to prawdopodobnie najlepszy pomysł na prezent świąteczny. Kod do gry przychodzący na konto Steamowe w momencie rozdawania prezentów może wydawać się zbyt nerdowskim pomysłem, ale satysfakcja z odpalenia Half-Life’a w wirtualnej rzeczywistości zrekompensuje tę niedoskonałość.

Na rynku nie ma obecnie gry, która w tak efektowny sposób zaprezentuje potencjał technologii VR. Odpalając ten tytuł w pełni zanurzymy się w futurystycznym, wysoce immersyjnym świecie. W Alyx gracz może poczuć się tak, jakby stał się integralną częścią tego cyfrowego świata.

Cena: 215 zł

Xiaomi Mi Band 5

Opaska sportowa jako prezent dla miłośników VR? Tak, to nie żart, gdyż w dobie restrykcji pandemicznych Mi Band 5 może okazać się idealnym partnerem dla naszych gogli. Z powodu koronawirusa zamknięto obiekty sportowe, a znaczna część pracowników przeszła na model współpracy zdalnej. Efekt? Zasiedzieliśmy się w domach na dobre. Opaska sportowa w połączeniu z wirtualną rzeczywistością mogą zastąpić nam siłownię w tych trudnych czasach.

Na rynku nie brakuje gier świetnych gier ruchowych w VR, wystarczy wspomnieć takie pozycje jak Beat Saber czy Synth Riders zmuszające nas do nieustannego wysiłku. Opaska sportowa pomoże zmierzyć, ile kalorii spalimy podczas intensywnej rozgrywki, a co za tym idzie, będzie doskonałym motywatorem do utrzymania dobrej kondycji fizycznej. Oraz bicia kolejnych rekordów, oczywiście.

Cena: 129 zł