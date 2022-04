Najciekawsze selfie z gwiazdami. Kilka z nich przeszło do historii, twoje też może

Źródło: Huawei

Choć żyjemy w czasach kultury selfie, to technika samodzielnego uwieczniania swojego wizerunku nie jest wynalazkiem współczesności. Już w 1656 roku hiszpański malarz Diego Velázquez wykonał obraz Panny dworskie, który zachwyca perspektywą przyjętą przez artystę. Velázquez umiejscowił siebie z lewej strony obrazu, natomiast pozostali bohaterowie zdają się patrzeć na odbiorcę. Okazuje się, że patrzą tak naprawdę na lustro, a zatem mamy do czynienia z pierwszym selfie bez użycia nowinek technologicznych rejestrujących rzeczywistość.

W momencie wynalezienia aparatu uwiecznianie swojego wizerunku stało się o wiele łatwiejsze i szybsze. W 1839 roku, w erze raczkowania fotografii, Robert Cornelius wpadł na pomysł zrobienia własnego autoportretu - usiadł przed obiektywem i sam zrobił sobie zdjęcie. Obecnie do zrobienia selfie nie trzeba statywu i samowyzwalacza, o lustrze nawet nie wspominając. Wystarczy telefon komórkowy z funkcją aparatu i palce gotowe do wciśnięcia odpowiednich guzików.

Selfie jest dziś jedną z najpopularniejszych form robienia zdjęć, o czym najlepiej świadczą statystyki na Instagramie. Zdjęcia publikowane z hahstagiem "selfie" możemy liczyć w setkach milionów. Codziennie powstaje całe mnóstwo nowych zdjęć z tej kategorii, ale tylko nieliczne mogą przejść do historii. Te najsłynniejsze są oczywiście z udziałem gwiazd, a my prezentujemy wam drobną część z nich, które wyróżniły się niezwykłymi bohaterami.

Najciekawsze selfie z gwiazdami

Charlize Theron zrobiła selfie z gwiazdami podczas Oscarów w 2020 roku

Selfie mają jedną podstawową zaletę - burzą bariery międzyludzkie, dzięki czemu każdy może zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem ze świata popkultury, a powyższa galeria jest na to najlepszym dowodem. Aby zachęcić was do spróbowania swoich sił w tej nowatorskiej dziedzinie sztuki ulicznej, we współpracy z polskim oddziałem firmy Huawei przygotowaliśmy dla czytelników naEKRANIE.pl konkurs, w którym do wygrania jest fotograficzny smartfon Huawei P50 Pro.

Sprzęt wyposażono w zaawansowany poczwórny główny układ optyczny oraz 13-megapikselowy aparat do selfie z obiektywem szerokokątnym, który pozwoli objąć na zdjęciu nie tylko ciebie, ale i twoich idoli ze świata popkultury. Przedni aparat wyposażono także w system autofocus, który automatycznie wyostrzy zdjęcie, kiedy rozedrganą ręką spróbujesz zrobić sobie selfie z gwiazdą Hollywood. A jeśli chcesz, żeby fotografia wyglądała fenomenalnie, oto zestaw prostych porad, które uczynią z ciebie mistrza selfie:

Patrz w obiektyw, nie na ekran. Wiele osób podczas robienia sobie zdjęcia telefonem robi jeden podstawowy błąd - zawiesza wzrok na ekranie wyświetlacza. Z tego powodu po zwolnieniu spustu migawki odbiorcy wydaje się, że bohater ze zdjęcia patrzy poza kadr. Robiąc selfie pamiętaj o tym, aby przed naciśnięciem spustu spojrzeć wprost w czarne kółko obiektywu. Wówczas zdjęcie nabierze głębi, gdyż będziesz patrzyć wprost na odbiorcę.

Zwróć uwagę na światło. Unikaj robienia selfie pod światło oraz w mocno zaciemnionych miejscach. W pierwszym przypadku telefon może rozświetlić tło i zamienić twoją twarz w ciemną plamę, a w drugim - zabraknie mu głębi i kontrastu. Staraj się też nie korzystać z lampy błyskowej, o ile nie jest to konieczne np. z powodu półmroku panującego w pomieszczeniu i braku dodatkowych źródeł światła, które mogłyby doświetlić scenę.

Włącz tryb portretowy. Nie po to masz w telefonie wiele trybów fotografowania, aby zawsze korzystać z tego automatycznego. Tryb portretowy wykorzystuje inteligentne algorytmy, aby wydobyć z selfie wszystko, co najlepsze.

Weź udział w konkursie „Wygraj smartfon Huawei P50 Pro i słuchawki Huawei FreeBuds 4i” i odpowiedz na jedno proste pytanie, aby zawalczyć o gadżet stworzony do wykonywania selfie i fotografii mobilnej