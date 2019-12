Najlepsze bajki i filmy animowane 2019 roku (lista aktualizowana)

Najlepsze bajki i filmy animowane 2019 - lista jest kompletowana z tytułów, które weszły do polskich kin lub do VOD. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze tytuły i regularnie dodajemy je do tego artykułu.

Przygody Asteriksa, Obeliksa i spółki trzymają poziom, do jakiego fani są przyzwyczajeni. Mamy więc sporo oczekiwanych gagów (pranie Rzymian nadal potrafi bawić!), specyficzność świata przedstawionego oraz różne zabawne i pomysłowe nawiązania do popkultury. Historia ma serce, humor i morał, który trafi do dzieciaków. A dorośli fani Galów? Będą się bawić tak, jak w przeszłości, bo to znowu ta sama zwariowana i wesoła gromadka, która spuszcza łomot i je dziki. Czarny charakter pozostawia trochę do życzenia, ale poza tym jest dobrze.

Kontynuacja przygód Ralpha i Vanellopy, którzy porzucają świat gier na rzecz Internetu. Twórcy wykazują się zaskakującą kreatywnością, podchodząc z humorem do przedstawienia ludzkiej internetowej codzienności z drugiej strony. Jest w tym wiele świetnych i zabawnych pomysłów, które umilają seans. A poza tym? Nie brak przygody, akcji, nawiązań do popkultury i przede wszystkim serca, za które kochamy tę historię. Przyjaźń Ralpha i Vanellopy to coś, co może nauczyć wielu... i nie tylko dzieci.

Japoński film anime nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film animowany. To pięknie nakręcona historia o życiu i radzeniu sobie z codziennością. Dużo w tym symboliki, uniwersalności i emocji, które trafiają do każdego widza. Opowieść o rozpieszczonym dziecku, które traci uwagę rodziców, gdy pojawia się nowa siostrzyczka, ma w sobie wiele rzeczy doskonale znanych osobom, które miały styczność z takim problemem. Poprzez ucieczkę w wyobraźnie i symbolikę podróży w czasie młody bohater układa sobie w głowie nową rzeczywistość, jednocześnie dojrzewając do tego, by być starszym bratem i lepszym człowiekiem. Piękne emocje.

Wielki finał animowanej serii, która podbiły kina w niesamowitym stylu. Trzecia odsłona nie jest najlepszą częścią, ale to nadal rozrywka na wysokim poziomie. Przygoda, akcja, dużo humoru (Szczerbatek podrywający swoją miłość!) oraz emocji i wzruszeń. Godne zakończenie, które wyjaśnia, dlaczego smoki zniknęły i jak potoczyły się losy bohaterów. Miłość i dojrzewanie to temat przewodni, który trafi do dzieciaków, ale emocje... one są uniwersalne. Trafią do każdego.

Film animowany studia Laika, który po raz kolejny tworzy opowieść animacją poklatkową. Dostajemy to, do czego nas studio przyzwyczaiła: historię zachwycającą wizualnie, która ma dużo humoru, emocji, uroku i morał dający do myślenia. Czego chcieć więcej?

Kontynuacja popularnej animacji z 2016 roku - ponownie powracamy do tytułowych zwierzaków domowych, które pod nieobecność właścicieli zaczynają prowadzić swoje drugie życie. Widzom sequel bardzo przypadł do gustu - mamy tu ten sam niezawodny humor, dużo złotych myśli i morałów oraz przede wszystkim świetną przygodę. To dobra propozycja nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych.

Nikt chyba nie jest zaskoczony, że Pixar dostarczył coś wyjątkowego. Znów są wielkie emocje, przygoda, ważne przesłanie dla widza w każdym wieku i po prostu kapitalna rozrywka. Film wzrusza i bawi. I nawet jeśli nie jest tak doskonały jak poprzednie części, nadal jest jednym z najlepszych i potwierdza klasę twórców.

Klaus to świąteczna animacja Netflixa, która mówi o poszukiwaniu magii Bożego Narodzenia i prowokuje do refleksji na temat tego, co jest w życiu najważniejsze. Ta portugalska produkcja potrafi głęboko wzruszyć, ale także sprowokować do śmiechu - przez cały seans wraz z głównym cynicznym bohaterem przechodzimy wewnętrzną przemianę, a ta, jak się pewnie domyślacie, nie obędzie się bez dziwnych zbiegów okoliczności i wyzwań od losu. To bardzo mądra animacja - nie tylko zabawna, ale także poruszająca trudne tematy.

Kontynuacja popularnej animacji z 2013 roku - w tym filmie ponownie wracamy do Anny i Elsy oraz innych lubianych bohaterów z zimowej krainy. Podobnie jak pierwowzór, także i ta część cieszy się pozytywnymi recenzjami, zarówno od widzów jak i krytyków. Znów otrzymujemy świetne piosenki, humor, wciągającą przygodę i przede wszystkim wielkie serce.

