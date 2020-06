Najlepsze filmy na Dzień Dziecka. Zobacz naszą listę

materiały prasowe

Z okazji dnia dziecka można śmiało odstawić na bok wszystkie filmowe uprzedzenia. Odrzucić w niepamięć kategorie filmowe czy wysublimowane upodobania. Dzień dziecka to czas, by powrócić do rzeczy najprostszych, ciepłych, przepełnionych śmiechem i szczerą radością. I najlepszy dzień w roku, by choć przez chwilę, tak jak dzieci, oglądać film z niekłamanym zainteresowaniem i czystą pasją. Zatem poniżej znajduje się kilka propozycji filmowych, dla wszystkich tych, którzy mają dzieci w rodzinie, albo chcą poczuć się nimi jeszcze raz choć na chwilę. Bądź też dla tych, którzy uwielbiają kino familijne, bez względu na wiek i okoliczności.

Lot Nawigatora (1986)

Jedna z ciekawszych produkcji sci-fi dla całej rodziny. Stare, dobre kino lat osiemdziesiątych, w których efekty specjalne do dzisiaj wywołują fale wspomnień. Film opowiada historię dwunastoletniego Davida Freemana, który podczas poszukiwań młodszego brata w lesie, wpada do urwiska i traci przytomność. Kiedy ją odzyskuje, okazuje się że minęło osiem lat, a sam David mógł być porwany przez kosmitów. Jest to punkt wyjścia późniejszych przygód małoletniego bohatera, wypełnionych po brzegi lotami statkiem kosmicznym, dziwnych stworów, a także niezwykłej przyjaźni pomiędzy człowiekiem i robotem.

Pozostając w tematyce robotów, jednym z ciekawszych wyborów na dzień dziecka może być film Krótkie Spięcie. Głównym bohaterem jest robot przypominający lornetkę na gąsienicach, o wdzięcznej nazwie Numer 5. Amerykańska armia zdecydowała, że nowoczesne roboty są w stanie zastąpić żołnierzy. Nie posiadają uczuć, wykonują rozkazy, a także nie zawahają się przed raz obraną decyzją. W wyniku krótkiego spięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, robot Numer 5 “ożywa”, przejmując ludzkie cechy charakteru – w tym wolną wolę. To właśnie dzięki niej ucieka z bazy wojskowej i rozpoczyna nowe i niebanalne życie pełne zabawnych przygód. Film stał się również inspiracją, dla późniejszej animacji od studia Pixar, pod tytułem WALL-E. Produkcja polecana dla wszystkich tych, którzy cenią sobie lekkie poczucie humoru i komizm sytuacyjny.

Najnowszy remake o chłopcu, który wychowywał się w dżungli pośród dzikich zwierząt. Historia o Mowglim była opowiadana już niezliczoną ilość razy zarówno w animacjach, jak i wersjach filmowych. Nie zmienia to faktu, że za każdym razem wywołuje w nas ciepłe uczucia i dostarcza kilku naprawdę ciekawych chwil grozy i ekscytacji. Wilcza rodzina przygarnia małego chłopca, opiekując się nim i ucząc go zasad przetrwania w świecie zwierząt. Mowgli, wraz z wiekiem, zdobywa nie tylko doświadczenie, ale i wiernych przyjaciół, z którymi decyduje się zmierzyć z groźnym i niebezpiecznym tygrysem – Shere Khanem. Księga Dżungli od pokoleń przyciąga widzów przed ekrany, pokazując w piękny sposób czym jest bezinteresowna miłość i przyjaźń.

Zabawna komedia, przedstawiająca wojnę pomiędzy odwiecznymi wrogami w świecie zwierząt. Chwilowy pokój pomiędzy nimi staje na ostrzu noża za sprawą niecnego Pana Tinklesa – perskiego kota, który marzy o zdobyciu władzy nad światem. Psy i Koty jest świetną zabawą dla najmłodszych, opierającą się na stereotypowym postrzeganiu zwierzaków i prostym poczuciu humoru. Nadanie im cech ludzkich i stawianie ich w konfliktowej sytuacji tworzy ciekawą fabułę, przy której najmłodsi mogą spędzić swój wolny czas.

Jedna z najciekawszych propozycji od Disney’a, skupiająca się wokół grupy przyjaciół próbującej uratować świat przed tajemniczym mężczyzną o niecnych zamiarach i armią małych (skradzionych zresztą) robotów. Hiro, czternastoletni, utalentowany chłopiec, traci swojego starszego brata w pożarze podczas wystawy amatorskich wynalazków. Niejako w spadku pozostaje mu Baymax, robot ratownik, który wygląda jak przerośnięty i nadmuchany balon, którego jedynym celem jest dbać o zdrowie ludzi. Jest przy tym tak niewinny i naiwny, że zyskuje sympatię widzów już od pierwszych chwil. Wielka Szóstka jest niebanalną historią o przyjaźni, przepełnioną świeżymi pomysłami, zabawnymi dialogami i wartką akcją. To jedna z tych animacji, które ogląda się wielokrotnie, niezależnie od wieku.