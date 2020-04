Najlepsze gry na Wielkanoc. Oto nasze propozycje

Tegoroczna Wielkanoc bez wątpienia będzie wyjątkowa z uwagi na pandemię koronawirusa. Wiele osób niestety nie będzie mogło spędzić Świąt ze swoimi bliskimi. Z pomocą może przyjść jednak popkultura - po wielkanocnym śniadaniu można będzie bez większych przeszkód oddać się nadrabianiu zaległości w filmach, serialach, książkach, a także grach.

Postanowiliśmy więc przygotować krótkie zestawienie gier, które świetnie sprawdzą się w nadchodzących dniach. Zadbaliśmy też o odpowiednie ich zróżnicowanie - znajdziecie tutaj zarówno coś dla miłośników wyzwań, klasyki, a także nieco bardziej relaksujących klimatów.

Najlepsze gry na Wielkanoc

Remake kultowej produkcji z 1997 roku spotkał się z uznaniem krytyków, którzy docenili zarówno ciekawą (chociaż momentami mocno odbiegającą od pierwowzoru) historię, a także efektowną oprawę audiowizualną i zupełnie nowy, spektakularny system walki. To doskonała propozycja zarówno dla osób znających oryginał, jak i tych, którzy nie znają historii Clouda Strife'a.

Mimo upływu lat, World of Warcraft pozostaje w czołówce najpopularniejszych gier MMORPG. Twórcy co jakiś czas wprowadzają do gry nową zawartość i okolicznościowe wydarzenia. Aktualnie gracze mogą zmierzyć się z wyzwaniami czekającymi w nowym rajdzie, wziąć udział w wyzwaniach przeznaczonych dla od 1 do 5 graczy lub... oddać się poszukiwaniu jajek w wielkanocnym evencie.

Wielkanocne wydarzenie pojawiło się też w świeżym jeszcze Animal Crossing: New Horizons, które trafiło na konsolę Nintendo Switch pod koniec marca. To też świetny tytuł dla relaksu, a wirtualna wyspa może stanowić swego rodzaju namiastkę do wychodzenia z domu i spotkań z przyjaciółmi. Jedno jest pewne - osoby, które zdecydują się na zakup gry raczej nie będą narzekać na nudę, bo twórcom udało się stworzyć niezwykle wciągającą produkcję.

Jeśli szukacie gry na długo, to dobrą propozycją jest też rozszerzona wersja świetnie ocenianego jRPGa z 2017 roku. Twórcy zadbali o naprawdę mnóstwo nowości: na czele z nową bohaterką i dodatkowym fabularnym rozdziałem, a także wieloma zmianami w rozgrywce. Persona 5 Royal to tytuł, który bez wątpienia wystarczy na kilkadziesiąt godzin rozgrywki.

Moon Studios dostarczyło graczom kolejną przepiękną i dopracowaną grę platformową z elementami logicznymi. Ori and the Will of the Wisps nie jest zbyt długie i jednorazowe przejście gry zajmie weteranom gatunku około 5-6 godzin, ale sporo tutaj sekretów i poukrywanych niespodzianek, które sprawiają, że wirtualny świat chce się eksplorować nawet po zobaczeniu napisów końcowych.