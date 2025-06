Nie tylko 28 lat później. Niekonwencjonalne filmy o zombie

fot. Fox Searchlight Pictures

Żywe trupy to motyw stary (i zgniły) jak świat. Ich obecność w popkulturze sięga wielu dekad wstecz, a jedne z najlepszych produkcji w tej tematyce powstawały jeszcze w XX wieku. Filmy, seriale i gry z tym motywem cieszyły się wielką popularnością, a studia filmowe stawiały na znane i ograne rozwiązania. To jednak z czasem odbiło się w Hollywood czkawką, ponieważ publiczność zaczęła być znudzona widokiem zniekształconych twarzy umarlaków na wielkim ekranie. Potrzebna była nowość i sposób na odświeżenie skostniałej formuły, aby cały gatunek nie trafił z powrotem tam, skąd wyszedł – pod ziemię.

Na przełomie XX i XXI wieku doszło do przemian i prób reanimowania trupa. Tradycyjne tytuły z udziałem zombie zawsze cieszą się popularnością w pewnej bańce, ale szersza widownia zapragnęła czegoś nowego. W ten sposób powstały produkcje, których dotyczy ten tekst – pod różnymi względami wyjątkowe i wyróżniające się spośród tłumu truposzy. Oferujące inne doznania – czasem nastawione na rodzinny dramat, trzymającą w napięciu walkę o przetrwanie w ciasnym pociągu czy komedie, które bawią do łez. Na początku XXI wieku zadebiutowało też dzieło 28 dni później, które przedstawiało apokalipsę z udziałem żywych trupów w sposób europejski. Warto przypomnieć o rewolucyjnej formie kręcenia, czyli za pomocą niewielkich, tanich i przenośnych kamer cyfrowych, które zastąpiły profesjonalny i ciężki sprzęt. Podobny zabieg pojawił się w kontynuacji po latach, która dziś wkroczyła do kin, czyli 28 lat później. Tym razem twórcy wykorzystali telefony.

Recenzje najnowszej produkcji z tej serii wychwalają ją pod niebiosa.

Niekonwencjonalne filmy w tematyce zombie [TOP 10]

Każdy zasługuje na drugą szansę – nawet twórcy filmów o żywych trupach. Czasem wygrzebanie się spod nagrobka wiele kosztuje, dlatego warto się odświeżyć. Taka myśl przewodziła ludziom odpowiedzialnym za produkcje z poniższej listy (pracował ją portal Screen Rant).