Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na luty 2023 r.

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem ze stycznia 2023 roku. Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też reedycje.

Adam Faber - W przeklęta godzinę

młodzieżowa / fantasy / Saga rodu Bies

Czy nadszedł mroczny czas dla rodziny Bies?

Babkę Agreę zaczyna prześladować miłość. Aż trudno uwierzyć, prawda? Jak na osobę, która miała tylu mężów, uczucie to nie powinno być jej obce. Tyle że tym razem nadciąga ono zza grobu! A to już nie przelewki. Po raz kolejny zaczyna się akcja ratowania własnej skóry…

Draga zostaje wplątana w poczynania babki. O dość niefortunnej porze razem z kolegami rozkopuje grób wisielca. Dlaczego? O to trzeba już zapytać Agreę, która potrzebuje pomocnej dłoni. Draga nie spodziewa się jednak, jakie jej czyn będzie miał konsekwencje. Tymczasem Sat przeżywa coś, czego jeszcze w życiu nie doświadczył: rodzi się w nim dziwne przeczucie na widok tajemniczego chłopaka z nowej szkoły. Czy okaże się jego nowym największym wrogiem? A może wydarzy się coś, czego obaj się nie spodziewają?

Wilk znowu zawyje w księżycową noc. Obudzą się mroczne siły, a miłość zacznie zbierać żniwo! Niech zacznie się kolejna przygoda.

Danielle Daniel - Córki Klanu Jeleni

obyczajowa / historia / Północna Ameryka

„Córki Klanu Jeleni” to powieść zainspirowana rodzinną historią autorki. Rozgrywa się w XVII wieku w Nowej Francji, zagrabionym terytorium Kanady.

Marie Miteouamegoukoue jest uzdrowicielką, należy do Klanu Jeleni, który szanuje rytm i serce Ziemi. Wraz z przyjazdem kolonizatorów kobieta zostaje pozbawiona swojego rdzennego imienia i zmuszona do przyjęcia obcej wiary, podobnie jak inni z jej ludu.

Z obowiązku wobec swoich ludzi, którzy potrzebują sprzymierzeńca w obronie przed Irokezami i Brytyjczykami, poślubia Pierre’a – byłego żołnierza z Francji. Jego uczucia wobec niej są szczere, ale Marie go nie kocha. Wkrótce zachodzi w ciążę i dowiaduje się, że według przepowiedni ich córkę czeka okrutny los. Słowa te pozostają głęboko w jej duszy.

Dla Pierre’a pobożność jest bardzo ważna. Zwyczaje rdzennego ludu uważa za pogańskie, niekiedy jednak z nich korzysta. Przypominają mu one nauki jego rodziców, rolników. Córka Marie i Pierre’a, Jeanne, dorasta pomiędzy dwoma światami. Wkrótce staje się jasne, że ma podwójną duszę i nie zamierza realizować niczyich oczekiwań. Jej sprzeciw w świecie, w którym kobietom odebrano głos, może mieć poważne konsekwencje.

Danielle Daniel w swojej przejmującej powieści oddaje głos ofiarom katolickich kolonizatorów. Mówi się, że trauma przekazywana jest przez DNA, a historie naszych przodków żyją w naszej krwi. Tym cenniejsza jest więc powieść o tych okrutnych czasach napisana z perspektywy rdzennej kobiety – autorki i bohaterki.

Marcin Faliński, Rafał Barnaś - Obcy horyzont

Obcy horyzontszpiegowska / końcówka XX wieku / polscy autorzy

Stare Kiejkuty, Ośrodek Szkolenia Kadr Wywiadu, wiosna 1995 roku. Do ośrodka przybywa tajemniczy mężczyzna, którego zadaniem jest wybranie najzdolniejszych adeptów. To oni będą realizować specjalną operację wywiadowczą wspomagającą wejście Polski do struktur euroatlantyckich. To wyjątkowo ważna misja, bo rosyjski wywiad aktywnie pracuje nad pokrzyżowaniem polskich planów. Od jej powodzenia zależy także bezpieczeństwo nuklearne całego świata. Troje wybranych oficerów szybko zostaje wciągniętych w bezwzględną grę pomiędzy wielkimi mocarstwami. Szpiegowska rozgrywka prowadzi ich przez Afrykę, Seszele, Azjęoraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną rządzoną przez komunistyczny reżim Kimów. Czy polskim oficerom wywiadu uda się wypełnić misję, która zmieni nie tylko losy Polski, ale też części świata?

Bernard Minier - Lucia

początek serii / kryminał / popularny autor

Pierwszy tom nowej serii z porucznik Lucią Guerrero.

Grupa studentów kryminologii Uniwersytetu w Salamance odkrywa istnienie mordercy, który przez kilkadziesiąt lat wymykał się organom ścigania. Zabójca aranżuje miejsca zbrodni na wzór scen z renesansowych obrazów. W tym samym czasie w Madrycie dochodzi do makabrycznej zbrodni. Jeden z funkcjonariuszy Guardia Civil zostaje powieszony na krzyżu. Porucznik Lucia Guerrera, nietuzinkowa policjantka, rusza w pościg za sprawcą zwanym „klejowym mordercą”. Aby znaleźć zabójcę, bohaterowie będą musieli połączyć siły. Niestety będą też musieli skonfrontować się z własną przeszłością, ze swoimi najgłębszymi lękami i prawdą, która okaże się straszniejsza niż wszystkie legendy i mity.

Jagna Rolska - TakeIT

science fiction / kontynuacja / wirus

Brawurowa kontynuacja „SeeIT”. Czy dla ludzkości jest jeszcze nadzieja?

Rok 2118. Uwolniony przez grupę buntowników cybernetyczny wirus SeeIT rozpętał ogólnoświatowy chaos, a ludzie nagle przejrzeli na oczy i odkryli, że do tej pory żyli w okrutnej iluzji. Jednak dla rewolucjonistów to dopiero pierwszy krok. Jeśli powiedzie się ich kolejna misja, całe pokolenie ślepców odzyska tożsamość i pamięć przodków.

Internet, zbiorowa świadomość ludzi z dawnych lat, jest stawką w tej bezpardonowej rozgrywce o wolność, której stłamszone totalitarnym systemem społeczeństwo zwyczajnie nie pamięta.

Czym był Wielki Reset? Czy rządząca do tej pory światem Rada Dwunastu, podzielona na zwalczające się frakcje, pomoże uratować świat, czy pogrąży go do końca w zniszczeniu i ogniu? Czy buntownikom uda się poderwać zwykłych ludzi do walki z totalitarnym rządem? Jeśli nie, może się okazać, że dla ludzkości nie ma już żadnej nadziei. Chyba że holostacja TakeIT wyjaśni im, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.

