Obi-Wan Kenobi - wszystko, co wiemy o serialu. Obsada, zwiastun, premiera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi to nowy serial fabularny rozgrywający się pomiędzy wydarzeniami z filmów Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów oraz Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja. Historia osadzona jest 10 lat po wydarzeniach z finału trylogii prequeli, więc Obi-Wan Kenobi żyje samotnie na Tatooine mając oko na młodego Luke'a Skywalkera.

Obi-Wan Kenobi - o czym jest serial?

Tak brzmi oficjalny opis fabuły:

W czasach panowania Galaktycznego Imperium były mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi wyrusza na kluczową misję. Kenobi musi stawić czoło sojusznikom, którzy stali się wrogami i musi zmierzyć się z gniewem Imperium.

Co jeszcze wiemy? Z różnych plotek dowiadujemy się, że Obi-Wan Kenobi cierpi na depresję i zespół stresu pourazowego. Obwinia się o to, co się przydarzyło Anakinowi Skywalkerowi. Ma koszmary. Te 10 lat na Tatooine to tortura dla mistrza Jedi, który stracił całą nadzieję.

Jest to czas w galaktyce, gdy Darth Vader i jego Inkwizytorzy nadal polują na niedobitków Jedi, by wybić wszystkich co do jednego. Dowodzi nimi Wielki Inkwizytor (Rupert Friend), którego fani po raz pierwszy poznali w serialu Star Wars Rebelianci. To właśnie ich przybycie na Tatooine w pościgu za młodym Jedi zmusza Obi-Wana do wyjścia ze swojej strefy komfortu i podjęcia decyzji. W tym przypadku ma opuścić Tatooine, bo sama jego obecność naraża Luke'a. Mogą wyczuć mistrza poprzez Moc, a tym samym też trafić na trop Luke'a. A jako że Bail Organa przybył do niego z informacją o porwaniu Lei, mistrz Jedi rusza na ratunek. Nie wie jednak, że za to również odpowiadają Inkwizytorzy, chcąc wywabić mistrza Jedi z ukrycia. Wiedzą, że w czasach Starej Republiki byli oni przyjaciółmi. To wprowadzi historię na tory, które zmierzają do obranego celu.

Obi-Wan Kenobi - powrót Vadera

Ten serial to przede wszystkim powrót nie tylko Ewana McGregora do roli Obi-Wana, ale też Haydena Christensena do roli Dartha Vadera. Z przecieków wiemy, że od 3 do 6 odcinka odegra on ważną rolę. Dojdzie do epickiego rewanżu z Obi-Wanem, więc czeka nas walka na miecze świetlne. Plotki mówią również o retrospekcjach z czasów Wojen Klonów, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - obsada

Poza wymienionymi panami w obsadzie powracają także Joel Edgerton i Bonnie Piesse, którzy wcielają się w Owena i Beru Larsów, czyli małżeństwo wychowujące Luke'a. Dla obojga jest to powrót do ról z Zemsty Sithów. Na ekranie zobaczymy także takich aktorów jak Kumail Nanjiani, Sung Kang, Rupert Friend, Indira Varma, Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell i Benny Safdie. Reżyserką i twórczynią serialu jest Deborah Chow, znana z najlepszych odcinków The Mandalorian. Głównym scenarzystą serialu jest Joby Harold, znany z filmu Król Artur: Legenda miecza.

Obi-Wan Kenobi - zwiastun

Obi-Wan Kenobi - premiera światowa w Disney+ odbędzie się 27 maja. Co tydzień jeden odcinek. Jako że platforma startuje w Polsce dopiero 14 czerwca, wówczas na start będziemy mieć 4 odcinki serialu. Ostatnie dwa co tydzień w środę. Serial ma 6 odcinków.