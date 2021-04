Oscary 2021 - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

fot. Netflix

W nocy z 25 na 26 kwietnia polskiego czasu odbędzie się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Ta nietypowa data wynika oczywiście z pandemii koronawirusa, która doprowadziła do zamknięcia kin i mocno wpłynęła na przemysł filmowy w 2020 roku. Na szczęście oscarowa gala w 2021 roku się odbędzie, a Akademia wręczy najbardziej prestiżową nagrodę nominowanym filmom.

Najwięcej nominacji, bo aż 10 zdobył Mank od Netflixa w reżyserii Davida Finchera. Następnie po 6 wyróżnień otrzymały Proces Siódemki z Chicago i Dźwięk metalu, które są dostępne w VOD. Tyle samo szans na nagrodę mają Nomadland, Minari, Ojciec i Judas and the Black Messiah, które niestety nie trafiły na żadną platformę streamingową w Polsce. Legalnie również nie obejrzymy filmów Obiecująca. Młoda. Kobieta (5 nominacji do Oscara), Co w duszy gra (2) i Na rauszu (2). Natomiast przed galą można odpłatnie nadrobić Ma Rainey: Matka bluesa (5 nominacji do Oscara), Nowiny ze świata (4), Pewnej nocy w Miami... (3) czy Emmę (2).

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie nominowanych do Oscara produkcji, które można obejrzeć w VOD. Sprawdźcie, gdzie są dostępne w legalnej dystrybucji. Nie będzie niespodzianką, że większość filmów znajdziecie na Netfliksie, który zdominował listę nominowanych obrazów.

Film skupia się na postaci Hermana J. Mankiewicza, krytyka społecznego i alkoholika, który walczył o to, by skończyć scenariusz Obywatela Kane'a dla Orsona Wellesa. Jest produkcją Netflixa i otrzymała najwięcej (10) nominacji do Oscara w tegorocznej edycji. Biograficzny dramat ma szansę dostać nagrodę Akademii w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Gary Oldman), najlepsza aktorka drugoplanowa (Amanda Seyfried), najlepszy reżyser (David Fincher), najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza muzyka oryginalna (Atticus Ross, Trent Reznor), najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepsze zdjęcia (Erik Messerschmidt) i najlepszy dźwięk.

Dostępność w VOD: Netflix.

Produkcja opowiada o granym przez Riza Ahmeda (który został nominowany do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową i jest zdobywcą Złotego Globu) perkusiście, który zaczyna tracić słuch. Musi odnaleźć się w nowej i niezwykle trudnej życiowej sytuacji, w czym bohaterowi pomaga dziewczyna. Film jest nominowany do Oscara w sześciu kategoriach: najlepszy film (Bert Hamelinck, Sacha Ben Harroche), najlepszy aktor drugoplanowy (Paul Raci), najlepszy scenariusz oryginalny (Abraham Marder, Darius Marder), najlepszy dźwięk i najlepszy montaż (Mikkel E.G. Nielsen).

Dostępność w VOD: Amazon Prime Video, Player, Chili, Rakuten, Play Now, Canal+, iTunes Store.

Film opowiada o procesie siedmiu oskarżonych osobach, które zostały aresztowane po protestach w Chicago podczas Konwentu Demokratów w 1968 roku. Produkcja Netflixa otrzymała 6 nominacji do Oscara w kategoriach: najlepszy film (Marc Platt, Stuart M. Besser), najlepszy aktor drugoplanowy (Sacha Baron Cohen), najlepszy scenariusz oryginalny (Aaron Sorkin - dostał również Złoty Glob), najlepsza piosenka ("Hear My Voice", wyk. Celeste (XXXII)), najlepsze zdjęcia (Phedon Papamichael) i najlepszy montaż (Alan Baumgarten).

Dostępność w VOD: Netflix.

Akcja filmu Ma Rainey: Matka bluesa rozgrywa się w 1927 roku. Artystka znana jako Matka Bluesa i jej zespół spotykają się w studiu nagrań w Chicago. Produkcja Netflixa zdobyła 5 nominacji do Oscara w kategoriach: najlepszy aktor pierwszoplanowy (Chadwick Boseman, który również otrzymał pośmiertnie Złoty Glob za tę rolę), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Viola Davis), najlepsza charakteryzacja i fryzury, najlepsza scenografia i najlepsze kostiumy.

Dostępność w VOD: Netflix.

Epicka akcja tocząca się wokół międzynarodowego szpiegostwa, podróży w czasie i ewolucji. Być może o człowieku, który próbuje zapobiec trzeciej wojnie światowej poprzez podróże w czasie i odrodzenie. W głównych rolach występują John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh i Elizabeth Debicki. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Christopher Nolan.

TENET został nominowany do Oscara w kategoriach: najlepsza scenografia i najlepsze efekty specjalne. Co ciekawe został też wyróżniony nominacją do Złotego Globu za najlepszą muzykę (Ludwig Göransson).

Dostępność w VOD: Player, Rakuten, Chili, iTunes Store, CANAL+.

Literacki oryginał dzieje się w czasach wojny secesyjnej i opowiada historię mężczyzny, który podróżuje z miasta do miasta w Teksasie, ogłaszając ludziom lokalne wiadomości. Bohater zostaje wynajęty, aby pomóc przetransportować do San Antonio dziewczynę, której rodzice zostali zabici przez indiańskie plemię. W czasie wyprawy między dwojgiem bohaterów rozwija się wyjątkowa więź. W głównej roli zagrali Tom Hanks i Helena Zengel.

Film zdobył 4 nominacje do Oscara w kategoriach: najlepsza muzyka oryginalna (James Newton Howard), najlepsza scenografia, najlepsze zdjęcia (Dariusz Wolski) i najlepszy dźwięk.

Dostępność w VOD: Netflix.

Akcja produkcji rozgrywa się 25 lutego 1964 roku, kiedy to Cassius Clay (późniejszy Muhammad Ali), Malcolm X, amerykański futbolista Jim Brown i kompozytor Sam Cooke spotkali się, aby przedyskutować problem segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i zmian kulturowych na początku lat 60. Okazją do tej rozmowy stała się obrona przez Claya tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie. Film otrzymał 3 nominacje do Oscara w kategoriach: najlepszy aktor drugoplanowy (Leslie Odom Jr.), najlepszy scenariusz adaptowany (Kemp Powers) i najlepsza piosenka ("Speak Now", wyk. Leslie Odom Jr.).

Dostępność w VOD: Amazon Prime Video.

Film powstał w oparciu o książkę Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs autorstwa Johanna Hariego. Historia opowiada o karierze Holiday, która stała się celem Federalnego Departamentu Narkotyków w ramach tajnej operacji prowadzonej przez czarnego agenta federalnego Jimmy'ego Fletchera, z którym miała burzliwy romans. Andra Day została nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Warto dodać, że za rolę Holiday otrzymała również Złoty Glob.

Dostępność w VOD: Player, Cineman, Rakuten, Canal+.