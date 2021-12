Pajączek już na ekranach kin. Wszystko, co musicie wiedzieć o nowym filmie

fot. materiały prasowe

17 grudnia 2021 roku Pajączek powrócił na ekrany kin w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, czyli wielki finałem trylogii, który zmieni oblicze superbohatera na zawsze. Według krytyków jest to nie tylko najlepszy film o Spider-Manie, ale także jeden z najlepszych produkcji osadzonych w MCU. Na obecną chwilę na rottentomatoes.com opublikowano 220 recenzji (208 pozytywnych, 12 negatywnych). Średnia ocen to 7,8/10. To daje 95% pozytywnych opinii.

Recenzje nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych superprodukcji ostatni lat. Nasza recenzja również jest entuzjastyczna. Dawid Muszyński dał 9/10. Przeczytajcie, jakie ma arugmenty.

Spider-Man: Bez drogi do domu - o czym jest film?

Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Superbohater będzie musiał zmierzyć się ze złoczyńcami z alternatywnych światów równoległych, których poznaliśmy w starych filmach z poprzednimi odtwórcami ról Spider-Mana. Są to Zielony Goblin, Lizard, Electro, Sandman i Doktor Octopus.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: No Way Home - zwiastun

W oficjalnie ujawnionej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch (jako Doktor Strange), Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx (Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2), Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina (jako Octopus ze Spider-Mana 2), Willem Dafoe (Zielony Goblin ze Spider-Mana), Rhys Ifans (Lizard z Niesamowitego Spider-Mana), Thomas Haden Church (Sandman ze Spider-Mana 3) oraz Tony Revolori,

Za reżyserię ponownie odpowiada Jon Watts, twórca poprzednich dwóch części. Autorami scenariusza są Chris McKenna i Erik Sommers, scenarzyści poprzednich odsłon przygód Pajączka.

Spider-Man: Bez drogi do domu jest wyświetlany na ekranach kin. Zapraszamy!