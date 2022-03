Pamięć PNY XLR8 CS3040 SSD 2TB w parze z PS5 - test

Źródło: PNY

Jeśli ktoś tak jak ja posiada w domu najnowszą generację konsol i jest jednocześnie miłośnikiem produktów w formie cyfrowej, musi liczyć się z tym, że tradycyjny dysk w PS5 dość szybko się zapełni. Niestety, biorąc pod uwagę rozmiary dzisiejszych gier, aby się nimi cieszyć, trzeba bez przerwy usuwać i pobierać konkretne tytułu na dysk konsoli. W mojej PS5 miejsce na dane znikało w oka mgnieniu, a że nie jestem jedynym użytkownikiem konsoli, to każdy chciał zagrać w coś, czego akurat w tym momencie nie było na dysku.

Klops. Coś trzeba było skasować, żeby pobrać coś innego. Zmęczony takim ciągłym wachlowaniem pomiędzy grami postanowiłem działać. Trzeba było sięgnąć po jakiś dysk, a że Sony w końcu wprowadziło obsługę pamięci SSD M.2 do PS5, wiedziałem, że nadszedł czas na modernizację sprzętu. Po małym reaserchu, podyktowanym głównie względami finansowymi, wybór padł na PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 o pojemności 2TB. Do urządzenia zakupiłem zalecany przez Sony radiator odprowadzający ciepło, aby nie przegrzewać nośnika podczas rozgrywki.

PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4

W tym miejscu warto wspomnieć, aby przed zakupem nośnika dobrze przyjrzeć się oferowanym produktom. Na rynku jest wiele rodzajów radiatorów o najróżniejszych rozmiarach. Może się okazać, że ten, który kupicie bez uprzedniego sprawdzenia specyfikacji techniczne zwyczajnie nie zmieści się w kieszeni PS5.

Teraz czas opowiedzieć trochę o samym dysku. Urządzenie jest schludne i z wizualnej strony nie można mu czegokolwiek zarzucić, ale nie wyróżnia się też niczym szczególnym. Wydajność pamięci w porównaniu do podstawowego nośnika zainstalowanego w PS5 to dzień do nocy. Już od pierwszego uruchomienia konsoli prędkość wczytywania się plików, jak i ich zapisywania na dysku, jest znacznie wyższa. A co za tym idzie, skracają się nam czasy ładowania gry. Na papierze otrzymujemy do 5600 MB/s prędkości odczytu i do 4300 MB/s zapisu. To jest całkiem dobry wynikiem, jeśli spojrzymy na stosunek jakości do ceny nośnika.

Specyfikacja techniczna SSD PNY XLR8 CS3040 Format dysku M.2 2280 Interfejs PCI-E x4 Gen4 NVMe Pojemność 2 TB Szybkość odczytu 5600 MB/s Szybkość zapisu 4300 MB/s Nominalny czas pracy 2 miliony godzin Cena ok. 1140 zł

Jak na razie jestem zadowolony z potencjału PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4, a korzystam z pamięci do początku listopada 2021 roku. Sam proces instalacji w PS5 zajmuje nie więcej, jak 5 minut i poradzi sobie z nim każdy, nawet takie osoby, które nie są żadnymi specami elektronicznymi.

Jeśli zadowalają Was prędkości do 5600 MB/s to śmiało polecam ten dysk. Jeśli jednak marzą wam się osiągi na poziomie 7000 MB/s to niestety musicie przygotować się na wydatek, który w pojemności 1TB znacznie przekracza wartość PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 o pojemności 2TB.