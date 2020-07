Poznaj Margot Robbie, czyli urodzinowy quiz dla fanów aktorki

Margot Robbie, jedna z najpopularniejszych współczesnych aktorek, kończy dziś 30 lat! O swoim talencie zapewniała nas już niejednokrotnie, choćby w takich produkcjach, jak The Wolf of Wall Street, Z for Zachariah czy Jestem najlepsza. Ja, Tonya; talent ten w jej przypadku łączy się z niebagatelną urodą. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dobiera role i jak zamierza budować swoje ekranowe emploi, nie mamy żadnych wątpliwości, że nie zamierza pozwolić się zaszufladkować.

Tymczasem fanom aktorki proponujemy małą zabawę, by uczcić jej urodziny. Oto nowy quiz, który wymaga znajomości czegoś więcej, niż jedynie ról i filmów Margot - pytamy tu o pewne mniej i bardziej znane ciekawostki z jej życia. Lubisz Margot, a wiesz niewiele? Nic nie szkodzi - spróbuj, a się dowiesz! Zapraszamy.