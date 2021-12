Prezentownik naEKRANIE: myszka Razer Orochi V2

Fot. Razer

Razer przez lata kojarzył się z festyniarką firmą, której znakiem rozpoznawczym były gadżety rozświetlające się feerią barw. I choć oprogramowanie oraz podświetlenie Chroma nadal ma się świetnie i znajdziemy je w wielu urządzeniach, korporacja coraz częściej wypuszcza akcesoria naszpikowane gamingową technologią, ale zamknięte w obudowie o stonowanym wzornictwie. Takie jak myszka Razer Orochi V2, która spodoba się graczom ceniącym minimalizm.

Gadżet wyposażono w mechaniczne przełączniki Razera charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zużycie. To one mają być jedną z kluczowych zalet Orochi V2. Firma szacuje, że ich myszka przetrwa nawet do 60 milionów kliknięć. Czyli równowartość 16666 kliknięć każdego dnia przez 10 lat bez przerwy.

Razer Orochi V2

Myszkę wyposażono także w hybrydową komorę ładowania, która pozwoli zasilić ją zarówno baterią AA, jak i AAA oraz dwa tryby przesyłania danych. W trybie HyperSpeed Wireless charakteryzującym się zmniejszonymi opóźnieniami sygnału Razer Orochi V2 przepracuje do 425 godzin, zaś po przełączeniu na bardziej energooszczędny tryb Bluetooth maksymalna żywotność baterii AA wzrośnie do 950 godzin.

Warto także wspomnieć o 6 w pełni programowalnych przycisków oraz możliwości skonfigurowania pięciu czułości sensora, które można zmienić w locie, w trakcie rozgrywki. A to wszystko zamknięto w minimalistycznej, kompaktowej obudowie, dzięki czemu Razer Orochi V2 idealnie sprawdzi się w roli gryzonia gamingowego dla użytkownika laptopów.