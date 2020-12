Program TV na weekend 18-20.12: Na noże, Świat w ogniu, Koty i inne

fot. materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Żywi i umarli – sez. 1, odc. 6 (ost.)

21:30

Epic Drama

The Living and the Dead skupia się na Nathanie Appleby, rolniku mieszkającym w 1888 roku w Anglii, który ma obsesję na punkcie udowodnienia istnienia życia po śmierci. Analizuje opętania, paranormalne zdarzenia i wizyty duchów, a wspomaga go Towarzystwo Badania Zjawisk Duchowych. Kiedy śledztwa Nathana stają się coraz bardziej przerażające, odkrywa niepokojące rzeczy, których sobie nigdy nie wyobrażał.

SOBOTA:

Doom Patrol – sez. 2, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Wydarzenia nowego spin-offa będą rozgrywać się po tych zaprezentowanych w serialu o Młodych Tytanach. Do członków grupy Doom Patrol przyjdzie Cyborg, który zaoferuje im nową misję. Ostrzega jednak, że potem ich życie nie będzie już takie samo.

NIEDZIELA:

Treadstone – sez. 1, odc. 9 – 10

21:00

13 Ulica

Produkcja opowiada o tytułowym, tajnym programie CIA, który wykorzystuje protokół modyfikowania zachowania, aby przekształcić swoich agentów w niepowstrzymane maszyny do zabijania. Jason Bourne był jednym z uczestników tego projektu. Bohaterami serialu będą nowi, uśpieni agenci, którzy brali udział w programie.

