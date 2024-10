Razer prezentuje nowe myszy Basilisk V3 Pro 35K oraz Basilisk V3 35K

fot. Razer

Oba urządzenia wyposażono w najnowszy sensor optyczny Razer Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2, który wcześniej zadebiutował w serii Razer Viper V3 Pro. Ten zaawansowany czujnik zapewnia niezwykłą precyzję na każdej powierzchni. Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak Smart Tracking, sensor automatycznie dostosowuje się do rodzaju podłoża, optymalizując śledzenie ruchu. Dodatkowo funkcja Motion Sync synchronizuje dane wejściowe z komputerem, co przekłada się na bardziej responsywne i płynne działanie.

Gracze mogą precyzyjnie dostosować czułość myszy z dokładnością do 1 DPI, co pozwala na idealne dopasowanie ustawień do własnych preferencji.

Wydłużona żywotność baterii

Razer Basilisk V3 Pro 35K oferuje imponujący czas pracy na baterii: do 140 godzin przy użyciu technologii Razer HyperSpeed Wireless lub do 210 godzin przez Bluetooth na jednym ładowaniu. To gwarantuje długie sesje gamingowe bez konieczności przerywania rozgrywki.

Konfigurowalny scroll Razer HyperScroll Tilt Wheel

Nowe myszy wyposażono w scroll umożliwiający dostosowanie funkcji przewijania od płynnego, swobodnego obracania po wyczuwalne, stopniowe ruchy. Użytkownicy mogą również korzystać z trybu Smart-Reel, który automatycznie przełącza tryby przewijania w zależności od prędkości. Nowa aplikacja Synapse 4 pozwala na jeszcze większą personalizację tych funkcji, w tym na zwiększenie prędkości wirtualnego scrollowania.

Więcej informacji o Razer Basilisk V3 Pro 35K i Razer Basilisk V3 35K można znaleźć na stronie Razer.com.

fot. Razer

Cena i dostępność

Razer Basilisk V3 Pro 35K i Razer Basilisk V3 35K są już dostępne na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców. Sugerowana cena detaliczna wynosi 779,99 zł za wersję bezprzewodową V3 Pro 35K oraz 389,99 zł za wersję przewodową V3 35K.