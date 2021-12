Resident Evil: Witajcie w Raccoon City - konkurs dla fanów marki Resident Evil

fot. Materiały Prasowe

Firma ZOTAC postanowiła hucznie uczcić premierę Resident Evil: Witajcie w Raccoon City. Z okazji powrotu filmowej franczyzy do gamingowych korzeni na rynku zadebiutowały karty graficzne ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti AMP Extreme Holo oraz kompaktowy komputer stacjonarny ZOTAC MAGNUS ONE, które swoją stylistyką nawiązują do tej produkcji.

Limitowana edycja gadżetów dla graczy to jednak nie wszystko, czym ZOTAC planuje uczcić debiut filmu Resident Evil: Witajcie w Raccoon City. Z okazji tej długo wyczekiwanej premiery we współpracy z firmą ZOTAC przygotowaliśmy residentowy quiz oraz konkurs, w którym do wygrania jest 10 zestawów upominków widocznych w poniższej galerii:

Resident Evil: Witajcie w Raccoon City - zestaw upominków konkursowych

Aby wziąć udział w konkursie, należy bezbłędnie rozwiązać quiz poświęcony marce Resident Evil. Pytanie konkursowe, regulamin oraz mail kontaktowy udostępnimy wszystkim uczestnikom zabawy, którzy zdobędą komplet punktów.

Chcesz lepiej przygotować się do quizu? Zapoznaj się z naszą krótką historią rozwoju filmowego uniwersum Resident Evil.