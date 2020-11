Sean Connery - wspominamy najciekawsze filmy legendarnego aktora

fot. materiały prasowe

Sir Sean Connery aktorstwem zajął się w połowie lat 50. Wcześniej chwytał się wielu zawodów: jako dzieciak rozwoził mleko, później pracował m.in jako pomocnik rzeźnika i model. Wstąpił do marynarki wojennej, pomagał przy produkcji trumien, był też ratownikiem na basenie, pomocnikiem mechanika w drukarni czy ochroniarzem. Zajmował się również kulturystyką (trzecie miejsce w konkursie Mister Universum 1953). Środowisko teatralne wyrobiło w nim zainteresowanie literaturą.

W castingu do roli Jamesa Bonda pokonał m.in. Rogera Moore'a (co się odwlecze...). Zagrał w pierwszym oficjalnym filmie o przygodach agenta. Był to Doktor No, 1962 rok. Tak rozpoczęła się licząca obecnie grubo ponad dwadzieścia tytułów, legendarna seria filmów.

Przez lata Connery zagrał w kilkudziesięciu filmach (w 007 wcielił się siedmiokrotnie), został nagrodzony m.in. Oscarem, Złotym Globem i BAFTA. Zapowiedział, że po 80. urodzinach nie zagra już w żadnym filmie. Słowa dotrzymał.

Sir Sean Connery zmarł 31 października 2020 roku w otoczeniu najbliższych. Miał 90 lat. Wspominamy nasze ulubione filmy z jego udziałem.

...choć równie dobrze możecie tu wstawić choćby Pozdrowienia z Rosji. Bond Connery'ego to według wielu najlepszy z Bondów. Ciężko nam się z tym spierać. Klasa, charyzma, styl i nonszalancja to coś, co naprawdę ciężko zagrać - trzeba to mieć. Tak jak Connery, który ze swoją wersją 007 musiał mieć wiele wspólnego - tak naturalnie zdawał się wcielać w tę rolę. Niewymuszony i niepodrabialny urok Connery'ego sprawił, że pięćdziesiąt lat po ostatnim Bondzie z jego udziałem rzesze fanów wciąż twierdzą, że żaden z jego następców nie uczynił postaci Bonda równie interesującą.

Dość odważny, zwłaszcza jak na koniec lat 80., filmowy eksperyment Briana De Palmy - reżyser bawił się nastrojami, środkami wyrazu, kliszami, nawiązując do klasyki, a jednocześnie zachowując pewną indywidualność. Drugoplanowa rola Connery'ego to prawdziwy popis; błyskotliwy, dynamiczny dialog to jego specjalność.

Niezwykły rozmach jak na kino z początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nazywany jednym z najlepszych hollywoodzkich filmów opowiadających o lądowaniu aliantów w Normandii, operacji Overlord. Do czasu premiery Listy Schindlera pozostawał najdroższym czarno-białym obrazem w historii kina. Dwa Oscary, Złoty Glob, niesamowity autentyzm i niesamowita obsada, w tym Sean Connery w roli szeregowca Flanegana.

Sean Connery jako skazaniec, który trzymany był pod kluczem ponad trzydzieści lat. Teraz zmuszony jest pomóc w powstrzymaniu szaleńców. Jak zwykle - naturalność, wyczucie, odrobina ironii. Michael Bay trzymał wówczas swe wybuchowe zapędy w ryzach, co zdecydowanie wyszło produkcji na dobre: stworzył coś więcej niż zwykły film akcji do zapomnienia tuż po seansie. To wzorowe, profesjonalnie zrealizowane kino sensacyjne.

Thriller doskonały. Oczywiście, naginający rzeczywistość do swoich potrzeb, ale wszyscy się chyba zgodzimy, że służy to akcji, napięciu, dramaturgii. Pierwsza ekranizacja prozy Toma Clancy'ego - i przez wielu uznawana za nieprześcignioną.

Filmowe Imię róży Annauda doskonale oddaje gotyckiego ducha. Obraz urzeka wyczuciem niemieckiego romantyzmu, znakomicie buduje atmosferę, wiernie adaptując materiał źródłowy i nie pozwalając sobie na wpadki w budowaniu kryminalnej intrygi.