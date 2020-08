Seriale - aktorzy i aktorki, którzy mogli zagrać kultowe postacie

fot. materiały promocyjne

Przez lata powstało wiele kultowych seriali, a główni aktorzy i aktorki dali światu wiele ikonicznych kreacji bohaterów. Zapewne jak oglądacie dzisiaj takie produkcje jak Rodzina Soprano, Gra o tron czy Z Archiwum X nie wyobrażacie sobie nikogo innego w roli Tony'ego Soprano niż Jamesa Galdonfiniego, w roli Jona Snowa kogoś innego niż Kita Haringtona czy w roli Dany Scully inna aktorkę niż Gillian Anderson.

Jednak jak się okazuje ci bohaterowie oraz wielu innych mogło mieć zupełnie inne twarze niż to się okazało w finalnej wersji. W poniższej galerii przedstawiam Wam aktorów i aktorki, którzy odrzucili ikoniczne role, przegrali je w finalnej części castingu lub byli faworytami producentów do zagrania w kultowych serialach. Niektóre typy mogą być dla Was zaskoczeniem. Zapraszam do zapoznania się z galerią.