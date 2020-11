Seriale kryminalne do obejrzenia w TVP VOD. Produkcje warte uwagi

materiały prasowe

W TVP VOD znajduje się całkiem pokaźna biblioteka seriali kryminalnych. Nieważne, czy jesteś fanem opowieści o bezkompromisowych policjantach, reprezentantach światka przestępczego czy samozwańczych stróżach prawa – z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.

Poniżej przedstawiamy więc propozycje dla widzów zainteresowanych tematyką produkcji kryminalnych.

Seriale kryminalne w TVP VOD

Wyznanie

Oparta na faktach produkcja z Martinem Freemanem w roli głównej. Serial opowiada o zaginięciu 22-letniej Siany O'Callaghan w marcu 2011 r. Produkcja przedstawia historię prawdziwego detektywa, nadinspektora Steve'a Fulchera, który celowo naruszył procedurę policyjną i protokół, aby złapać zabójczynię, co odbyło się kosztem jego kariery i reputacji.

Z krwi i kości

Serial to połączenie kryminału z dramatem rodzinnym. Produkcja opowiada o rodzeństwie – Helen, Jake'u i Natalie. Ich życie staje na głowie, gdy dowiadują się, że matka znalazła sobie nowego partnera. Bohaterowie próbują odkryć prawdziwe motywacje wybranka mamy.

Lato szpiegów

Bohaterem produkcji jest rosyjski przedsiębiorca Samuel Petrukin, który szuka szansy na awans społeczny i wkroczenie do brytyjskich elit, aby zapewnić dobre życie swojej rodzinie. Tę drogę otwiera mu przypadkowa przyjaźń z Kathleen Shaw i jej mężem Richardem. Jednak wkrótce z tego powodu Samuelem zaczną interesować się tajne służby.

Wina

Interesujący, pełen czarnego humoru kryminał. Bohaterami produkcji są mieszkający w Edynburgu bracia Max i Jake. Pierwszy jest odnoszącym sukcesy człowiekiem, natomiast drugi ledwo wiąże koniec z końcem. Ich losy mocno się ze sobą splatają, gdy panowie pewnej nocy śmiertelnie potrącają starszego mężczyznę i tuszują wydarzenie.

Okupowani

Warto zwrócić uwagę na ten serial, przede wszystkim dlatego, że autorem pomysłu jest tutaj bestsellerowy pisarz Jo Nesbo znany z kryminałów o Harrym Hole'u. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości. Norwegia zapowiada rezygnację z wydobycia ropy naftowej na rzecz ekologicznych źródeł, co grozi wybuchem światowego kryzysu energetycznego. Rosja przy milczącym przyzwoleniu Unii Europejskiej dokonuje szybkiej i bezkrwawej napaści na Norwegię, chcąc zmusić kraj do wydobywania ropy i przywrócenia równowagi w światowych interesach wydobywczych. Norweski premier lawiruje między opinią publiczną, domagającą się wyrzucenia Rosjan, a szantażującą go rosyjską ambasador.

