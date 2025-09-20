Przeczytaj w weekend
Star Trek: Nieznane nowe światy. Anson Mount opowiada nam o 3 sezonie [VIDEO WYWIAD]

Z okazji emisji ostatniego odcinka serialu Star Trek: Nieznane, na platformie SkyShowtime, nowe światy spotkaliśmy się z odtwórcą roli kapitana Pike’a. Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Star Trek: Nieznane no... 
wywiad anson mount
Anson Mount foto. materiały prasowe
Na platformie SkyShowtime można już obejrzeć cały trzeci sezon serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Z tej okazji połączyliśmy się z Ansonem Mountem, odtwórcą roli ikonicznego kapitana Christophera Pike’a, by porozmawiać z nim o tym, co wydarzyło się w nowej odsłonie serialu. Aktor opowiedział nam o presji, jaka na nim ciąży, swoich ulubionych odcinkach z nowego sezonu oraz wspomniał o spotkaniu z Williamem Shatnerem.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.

Anson Mount – wywiad 

Star Trek: Nieznane nowe światy – opis fabuły

Serial osadzony w uniwersum Star Treka, opowiadający o przygodach kapitana Christophera Pike'a i załogi statku kosmicznego U.S.S. EnterpriseProdukcja skupia się na latach poprzedzających wydarzenia z Star Trek: Seria oryginalna i eksploruje nowe światy oraz cywilizacje, zanim kapitan Kirk dołączył do załogi. Serial znany jest z przygodowego charakteru, odkrywania nieznanego i stawiania czoła różnym wyzwaniom, a także nawiązuje do kultowych wątków z oryginalnej serii. 

Star Trek: Nieznane no... 
