Star Trek: Nieznane nowe światy. Anson Mount opowiada nam o 3 sezonie [VIDEO WYWIAD]
Z okazji emisji ostatniego odcinka serialu Star Trek: Nieznane, na platformie SkyShowtime, nowe światy spotkaliśmy się z odtwórcą roli kapitana Pike’a. Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu.
Na platformie SkyShowtime można już obejrzeć cały trzeci sezon serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Z tej okazji połączyliśmy się z Ansonem Mountem, odtwórcą roli ikonicznego kapitana Christophera Pike’a, by porozmawiać z nim o tym, co wydarzyło się w nowej odsłonie serialu. Aktor opowiedział nam o presji, jaka na nim ciąży, swoich ulubionych odcinkach z nowego sezonu oraz wspomniał o spotkaniu z Williamem Shatnerem.
Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.
Anson Mount – wywiad
Star Trek: Nieznane nowe światy – opis fabuły
