Star Trek: Nieznane nowe światy. Anson Mount opowiada nam o 3 sezonie [VIDEO WYWIAD]

foto. materiały prasowe

Reklama

Na platformie SkyShowtime można już obejrzeć cały trzeci sezon serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Z tej okazji połączyliśmy się z Ansonem Mountem, odtwórcą roli ikonicznego kapitana Christophera Pike’a, by porozmawiać z nim o tym, co wydarzyło się w nowej odsłonie serialu. Aktor opowiedział nam o presji, jaka na nim ciąży, swoich ulubionych odcinkach z nowego sezonu oraz wspomniał o spotkaniu z Williamem Shatnerem.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.

Anson Mount – wywiad

Star Trek: Nieznane nowe światy – opis fabuły