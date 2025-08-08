Star Trek: Nieznane nowe światy. Obsada o 3 sezonie serialu [VIDEO WYWIAD]
Z okazji premiery 3. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy na platformie SkyShowtime rozmawiamy z obsadą o tym, co nas czeka w nowej odsłonie tej produkcji.
Christopher Pike wraz z załogą statku USS Enterprise powraca z trzecim sezonem serialu Star Trek: Nieznane nowe światy, którego pierwsze odcinki można już oglądać na platformie SkyShowtime. Z tej okazji połączyliśmy się z członkami obsady w składzie Rebecca Romijn, Christina Chong, Babs Olusanmokun, Melissa Navia i Celia Rose Gooding, by porozmawiać o nowych wątkach fabularnych i wyzwaniach, jakie postawił przed nimi ten serial. Wspólnie zastanawialiśmy się też, który świat jest bardziej niebezpieczny – ten z Diuny czy ze Star Treka?
Rebecca Romijn i Christina Chong – wywiad
Babs Olusanmokun, Melissa Navia i Celia Rose Gooding – wywiad
Star Trek: Nieznane nowe światy – opis fabuły
