placeholder
Reklama
placeholder

Star Trek: Nieznane nowe światy. Obsada o 3 sezonie serialu [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery 3. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy na platformie SkyShowtime​ rozmawiamy z obsadą o tym, co nas czeka w nowej odsłonie tej produkcji.
Autopromocja
tpb-vod

Z okazji premiery 3. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy na platformie SkyShowtime​ rozmawiamy z obsadą o tym, co nas czeka w nowej odsłonie tej produkcji.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  skyshowtime 
wywiad Star Trek: Nieznane nowe światy.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  skyshowtime 
wywiad Star Trek: Nieznane nowe światy.
Star Trek: Nieznane nowe światy foto. naEKRANIE.pl
Reklama

Christopher Pike wraz z załogą statku USS Enterprise powraca z trzecim sezonem serialu Star Trek: Nieznane nowe światy, którego pierwsze odcinki można już oglądać na platformie SkyShowtime. Z tej okazji połączyliśmy się z członkami obsady w składzie Rebecca Romijn, Christina Chong, Babs Olusanmokun, Melissa Navia i Celia Rose Gooding, by porozmawiać o nowych wątkach fabularnych i wyzwaniach, jakie postawił przed nimi ten serial. Wspólnie zastanawialiśmy się też, który świat jest bardziej niebezpieczny  – ten z Diuny czy ze Star Treka?

Rebecca Romijn i Christina Chong – wywiad 

Babs Olusanmokun, Melissa Navia i Celia Rose Gooding – wywiad 

Star Trek: Nieznane nowe światy – opis fabuły

Serial opowiada o kapitanie Christopherze Pike'u i załodze statku USS Enterprise. Skupia się na latach poprzedzających wydarzenia ze Star Trek: Seria oryginalna. Produkcja przedstawia eksplorację przez załogę nowych światów i spotkania z obcymi cywilizacjami, a akcja dzieje się tuż przed epoką Kapitana Kirka, według klasycznej formuły przygodowej, przypominającej serial z lat 60. XX wieku. 

Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Celia Rose Gooding

Celia Rose Gooding image

Melissa Navia

Melissa Navia image

Babs Olusanmokun

Babs Olusanmokun image

Rebecca Romijn

Rebecca Romijn image
Pokaż kolejne (1)

Najnowsze

1 1. Matt Smith (11. Doktor)
-
Plotka

Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

2 Doom: The Dark Ages - aktualizacja
-

Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Nowy tryb rozgrywki i bardziej dynamiczna walka

3 Michael Bay
-

Michael Bay nie zrobi filmu akcji z Willem Smithem. Co się stało?

4 Małgorzata Bela
-

Chyłka z inną obsadą? Zdziwicie się, kto miał zagrać główne role w 2016 roku!

5 Pennywise
-

Oto przerażający Pennywise z serialu To: Witajcie w Derry. Figurki zdradzają stary i nowy design

6 Diuna 2
-

Jeden z aktorów nie jest potrzebny na planie nowej Diuny. Film będzie wyjątkowy wizualnie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV