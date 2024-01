Zbliża się premiera najnowszych flagowców OnePlus – 12 oraz 12R

fot. OnePlus

Świętujące swoją dziesiątą rocznicę OnePlus zaczynało jako odważny startup produkujący smartfony znane jako „pogromcy flagowców”, a obecnie jest rozpoznawalną na całym świecie marką technologiczną. Jej smartfony trafiły do ponad 50 milionów użytkowników i jest obecna na ponad 50 rynkach na całym świecie. Ponadto OnePlus do końca października 2023 r odnotował niezwykły 59% wzrost globalnej sprzedaży rok do roku. Wzrost ten jest świadectwem rosnącego międzynarodowego wpływu marki i ewoluującej rozpoznawalności.

Pete Lau, założyciel OnePlus, wspomina z okazji jubileuszu skromne początki firmy w 2013 roku i jej zaangażowanie w filozofię „Never Settle”. Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny, podkreśla podejście marki skoncentrowane na użytkowniku i współtworzenie wraz z nim produktów oraz najnowocześniejszą technologię jako podstawowe aspekty DNA OnePlus.

OnePlus kontynuuje redefiniowanie doświadczeń związanych ze smartfonami, koncentrując się na tworzeniu najlepszych urządzeń we współpracy z partnerami i globalną społecznością. Nadchodząca seria OnePlus 12 ma być przełomem na rynku smartfonów, oferując użytkownikom niezrównane połączenie technologii, wzornictwa i wrażeń.

fot. OnePlus

Flagowy OnePlus 12

OnePlus 12 jest kulminacją dekady ewolucji technologicznej i zaoferuje idealne połączenie wysokiej wydajności, efektywności energetycznej, rozpraszania ciepła i trwałości. OnePlus 12 został zaprojektowany tak, aby rzucić wyzwanie przekonaniu, że smartfon musi być oznaczony jako „Plus”, „Pro” lub „Ultra”, aby oferować najlepszą specyfikację i najszybsze oprogramowanie

OnePlus 12 wyposażony jest w najnowszą platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 3 i aparat Hasselblad czwartej generacji z nowym 64-megapikselowym teleobiektywem peryskopowym oferującym 3-krotny zoom optyczny. OnePlus 12 będzie dostępny w unikalnych kolorach, w tym w oszałamiającym Flowy Emerald, który harmonijnie łączy nowoczesną technologię z pięknem natury.

fot. OnePlus

Ekspansja serii OnePlus R

Seria OnePlus R, zapoczątkowana przez OnePlus 9R w 2021 roku, dotychczas była dostępna wyłącznie w Indiach i Chinach. Seria ta, znana z konstrukcji zorientowanej na wydajność, została dobrze przyjęta ze względu na swoje możliwości gamingowe i wysokiej jakości komponenty oferowane w przystępnej cenie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wymagające gry mobilne na całym świecie, OnePlus odpowiada na potrzeby klientów, wprowadzając serię OnePlus R do Europy i Ameryki Północnej. OnePlus 12R będzie dostępny w dwóch unikalnych wariantach kolorystycznych: Cool Blue i Iron Grey.

fot. OnePlus

Wydarzenie premierowe

Zarówno OnePlus 12, jak i OnePlus 12R zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas wydarzenia „OnePlus Smooth Beyond Belief” 23 stycznia 2024 roku o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Świętowanie dekady ze społecznością OnePlus

W podziękowaniu za dekadę wsparcia, współpracy i lojalności, OnePlus planuje specjalne uroczystości z okazji 10. rocznicy. Wydarzenia te mają na celu uhonorowanie wspólnej podróży marki i jej oddanej bazy fanów. Więcej informacji na temat obchodów 10. rocznicy można znaleźć na stronie www.oneplus.com/event/10-year-anniversary.