Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy gry i akcesoria gamingowe

Gry na PC i konsole to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu oraz... doskonały pomysł na prezent pod choinkę! W poniższym tekście zawarliśmy propozycje świątecznych prezentów dla graczy. Znajdziecie tutaj zarówno kilka wartych uwagi produkcji z ostatnich miesięcy, a także konsole i akcesoria .

Pomysły na prezent dla graczy - gry na PC i konsole

Astro Bot (PS5)

Nie bez powodu Astro Bot jest uznawany za jedną z najlepszych gier tego roku i nominowano go do kilku nagród na gali The Game Awards 2024. Deweloperzy z Asobi Studio stworzyli niemal idealną platformówkę 3D, która oferuje satysfakcjonujący gameplay dla młodszych i starszych odbiorców, świetną oprawę audiowizualną, fantastyczne wykorzystanie możliwości oferowanych przez PS5 i kontroler DualSense, a także mnóstwo easter eggów i odniesień do długiej historii konsol Sony.

Nasza recenzja gry Astro Bot

LEGO Horizon Adventures (PC, PS5, Nintendo Switch)

To nietypowa produkcja, w której zdecydowało się połączyć światy Horizon oraz LEGO. Pomysł ten brzmiał kuriozalnie, ale wyszło to naprawdę nieźle. Choć gra nie oferuje rozbudowanej fabuły znanej z serii Guerilla Games ani też swobody rodem z dzieł TT Games, to spora dawka humoru, polski dubbing oraz możliwość zabawy w kooperacji przy jednej konsoli sprawiają, że jest to wręcz idealna propozycja na prezent dla młodych graczy!

Nasza recenzja gry LEGO Horizon Adventures

Indiana Jones i Wielki Krąg (PC, Xbox Series X/S)

Dla starszych graczy, a zwłaszcza tych, którzy są fanami Indiany Jonesa, trudno znaleźć lepszy prezent. Gra Indiana Jones i Wielki Krąg to o prawdziwa świeżynka, bo zadebiutowała na rynku 9 grudnia, a zarazem tytuł, który może pochwalić się naprawdę pozytywnymi recenzjami. Krytycy chwalili zróżnicowaną rozgrywkę i grafikę (na czele ze świetnie odwzorowanym Harrisonem Fordem), a także klimat z filmowej serii.

Nasza recenzja gry Indiana Jones i Wielki Krąg

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch)

Mimo Switcha 2 na horyzoncie Nintendo nie zwalnia tempa i nadal wypuszcza nowe gry na swoją ponad 7-letnią konsolkę. I wychodzi im to naprawdę dobrze, czego świetnym dowodem jest właśnie Echoes of Wisdom. To nietypowa odsłona serii The Legend of Zelda, w której tym razem wcielamy się w tytułową księżniczkę, a z wyzwaniami (przynajmniej większością z nich) radzimy sobie nie za pomocą miecza, a korzystając z magii pozwalającej na przyzywanie na pomoc przedmiotów czy sojuszników.

Nasza recenzja gry The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Black Myth: Wukong (PC, PlayStation 5)

Ta chińska produkcja to prawdziwy fenomen 2024 roku. Deweloperzy z Game Science dostarczyli na rynek tytuł, który śmiało może rywalizować z najlepszymi produkcjami od znacznie bardziej znanych zespołów. Black Myth: Wukong jest wymagającym RPG akcji, którego fabułę inspirowano Wędrówką na Zachód, klasyczną chińską powieścią. Historia nie jest jednak jedynym atutem gry, bo mamy tutaj również świetny, dynamiczny system walki oraz imponującą oprawę.

Nasza recenzja gry Black Myth: Wukong

Call of Duty Black Ops 6 (PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Dobrym prezentem dla miłośników sieciowych zmagań (choć nie tylko!) może okazać się tegoroczne Call of Duty. W tym przypadku śmiało można mówić o powrocie do dobrej formy. Twórcy przygotowali wciągającą i pełną emocji kampanię dla jednego gracza, znaną i lubianą rywalizację online, a także Zombie nastawione na zabawę w kooperacji.

Nasza recenzja gry Call of Duty Black Ops 6

Święta 2024 - najciekawsze gadżety dla graczy

Produkty od Good Loot

Good Loot to marka z dużym asortymentem gadżetów dla graczy. W ich ofercie znajdziemy między innymi puzzle, kubki, koszulki czy breloki z motywami z gier. Ozdobiono je grafikami z takich produkcji, jak na przykład Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077, Diablo 4 czy seria Assassin's Creed.

Co ciekawe, Good Loot ma również w swoim portfolio świąteczny akcent, bo w sklepach znajdziecie... figurki z postaciami z gier, które można nie tylko postawić na biurku czy półce, ale też powiesić na choince jako nietypową ozdobę świąteczną.

Nintendo Alarmo

O Nintendo można powiedzieć wiele, ale nie sposób odmówić tej firmie kreatywności. Świetnym na to dowodem jest ich tegoroczny produkt, czyli Nintendo Alarmo. Ten gadżet można określić dwoma słowami: "budzik gamingowy". Poza samym alarmem (oczywiście w formie dźwięków czy melodii znanych z gier!) ma on także szereg innych funkcji, takich jak analiza snu (na podstawie czasu i ruchów) czy "sleepy sounds" (dźwięki mające na celu ułatwić zasypianie).

Kontroler

Kontrolerów do gier nigdy dość. Zawsze warto mieć je w zapasie, na przykład na wypadek rozładowanej baterii czy wizyty przyjaciół. Na rynku dostępna jest cała masa takich produktów, od tych najbardziej klasycznych, jak kontroler od Xboksa czy DualSense, po bardziej wymyślne wynalazki. Do tej drugiej kategorii zaliczyć można CRKD NEO S, czyli niewielkiego pada z opcjonalną nakładką do gier rytmicznych lub Fusion Pro Wireless od PowerA, który cechuje się wyjątkowo intensywnym oświetleniem, nawet jak na standardy produktów "dla graczy".

Jaka konsola na prezent dla gracza?

Nintendo Switch - po latach nadal daje radę

W niedalekiej przyszłości powinniśmy doczekać się zapowiedzi następcy Nintendo Switch, ale ta siedmioletnia konsola nadal może zapewnić mnóstwo frajdy. Przez lata biblioteka interesujących produkcji rozrosła się do naprawdę imponujących rozmiarów, a na dodatek wiele tytułów dostępnych jest wyłącznie na tej platformie. Wśród nich znalazły się między innymi najlepiej oceniane gry ostatnich lat, takie jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom czy Super Mario Odyssey. Dostępnych jest kilka modeli, takich jak niewielki Lite czy OLED z ekranem o głębokich czerniach i wyrazistych kolorach.

Steam Deck / ASUS ROG Ally / Lenovo Legion Go - pecet w niewielkiej obudowie

Osoby, którym marzy się konsolowe doświadczenie, ale bez konieczności rezygnowania z biblioteki Steam, Epic Games Store czy GOG, mogą być zainteresowane przenośnymi PC, które od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Mamy sporo różnego rodzaju opcji, takich jak Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go. Tego typu urządzenia oferują podobne możliwości, ale różnią się mocą czy systemem operacyjnym. Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o zakupie prezentu warto wykonać research i dobrać taki sprzęt, który najbardziej przypadnie do gustu obdarowywanej osobie.

PlayStation 5 Pro - najpotężniejsza konsola na rynku

W listopadzie tego roku Sony wypuściło nowe PlayStation 5. Model z dopiskiem "Pro" oferuje jeszcze większa moc, co w wielu tytułach pozwala na zabawę bez potrzeby wybierania pomiędzy jakością i płynnością oferowanego obrazu. Do tego dochodzi również szereg dodatkowych możliwości, takich jak technika skalowania obrazu PlayStation Spectral Super Resolution czy Game Boost, oferujący wydajność gier, które nie otrzymały stosownej aktualizacji pod PS5 Pro.

Xbox Series S - tańsza opcja dla fanów Game Passa!

Nie trzeba jednak wydawać około 3500 zł, by cieszyć się nowymi grami. Już za około tysiąc złotych można kupić Xboksa Series S, czyli najtańszą konsolę tej generacji. Urządzenie Microsoftu ma niewielkie rozmiary i moc mniejszą od konkurencji, ale z powodzeniem radzi sobie ze współczesnymi tytułami. Choć oczywiście trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami, jeśli chodzi o rozdzielczość czy liczbę klatek na sekundę. W tej cenie jest to jednak naprawdę warta rozważenia opcja, zwłaszcza w połączeniu z abonamentem Xbox Game Pass.