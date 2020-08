Te ciekawostki zmienią Wasze spojrzenie na kino. Filmy i ich zaskakujące tajemnice...

Marvel/Warner Bros./New Line Cinema/DreamWorks

Kino zmaga się obecnie z wieloma problemami będącymi następstwem epidemii koronawirusa - to doskonały moment na to, aby spojrzeć na nie zupełnie inaczej niż do tej pory. Choćby zdać sobie sprawę, że włosy na klatce piersiowej Supermana stały się przedmiotem zabawnych przepychanek Zacka Snydera i Henry'ego Cavilla. Względnie odkryć tę samą lokację, która pojawiła się w animacjach Odlot i Auta 2. Filmy skrywają bowiem przed nami ciekawostki, easter eggi i inne detale, które bywają naprawdę zaskakujące. Dziś sami się o tym przekonacie...

Na będącej częściej portalu Reddit podstronie Movie Details (warto dodać, że liczącej sobie aż 1,7 mln członków) fani od lat zbierają tego typu smaczki, których zwykły widz nie jest w stanie dostrzec w trakcie kinowego seansu. Z biegiem czasu cała lista napęczniała do tego stopnia, że sama w sobie będzie stanowić nie lada gratkę dla wszystkich miłośników X Muzy. Wiedzieliście choćby, że Chris Hemsworth w finale filmu Thor: Mroczny świat wcale nie całował Natalie Portman? Jeśli skupiliśmy teraz Waszą uwagę, no cóż - wybierzcie się razem z nami w magiczną podróż po świecie kina.

W animacji „Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc” z 1989 roku pierwszy z tytułowych bohaterów wypowiada angielskie słowo „Wensleydale” – twórcy uznali, że w trakcie wypowiadania tego wyrazu twarz Wallace’a robi się przyjazna i jednocześnie eksponuje uzębienie. Sęk w tym, że fabryka sera Wensleydale z prawdziwego świata w tym samym czasie miała ogłosić upadłość. Sukces animacji sprawił, że ludzie zaczęli masowo wykupywać przedmioty produkowane przez firmę i dzięki temu mogła ona przetrwać.