Titanic - filmy inspirowane historią statku i jego katastrofy

Transatlantyk RMS Titanic był największym pasażerskim parowcem świata o najwyższym poziomie luksusu. Nosił miano "niezatapialnego", a w swój pierwszy i ostatni rejs przez Atlantyk wyruszył 10 kwietnia 1912 roku z irlandzkiego Queenstown. Na pokładzie znajdowało się 2208 osób. W piątym dniu żeglugi, 15 kwietnia, statek uderzył w górę lodową i zatonął. Z katastrofy ocalało według dzisiejszych statystyk 704 pasażerów. Ta tragedia stanowi doskonały materiał na film lub serial o ludzkim dramacie, nieodpowiedzialności, a także kruchości życia w zderzeniu z naturą. Jednak na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat od katastrofy niewielu reżyserów podjęło się tego wyzwania. Efekty były różne, choć najbardziej pamiętnym filmem jest oczywiście ten z 1997 roku w reżyserii Jamesa Camerona. Ale możemy odkryć też kilka perełek godnych uwagi.

Titanic to jeden z trzech filmów w historii kina, który zdobył aż 11 Oscarów (obok Ben-Hura i Władcy Pierścieni: Powrót Króla), będąc pod tym względem rekordzistą. Miłosna historia Jacka i Rose przyciągnęła do kin ogromną liczbę widzów, co wywindowało tę widowiskową produkcję na sam szczyt listy najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Zysk przekroczył 2 miliardy dolarów! Wielką sławę zdobyli Leonardo DiCaprio oraz Kate Winslet i chyba mało kto nie uronił choć raz łzy, podczas tego dramatu. Może Titanic wyreżyserowany przez Jamesa Camerona nie każdy uzna za arcydzieło, ale niewątpliwie zapisał się on w historii kinematografii, mając również niesamowity wpływ na światową popkulturę.

Titanic (1996)

Titanic z 1996 roku to dwuodcinkowy miniserial w reżyserii Roberta Liebermana, który opowiada podobną melodramatyczną historię, co film Jamesa Camerona. Jednak nie spotkał się on z uznaniem widzów i krytyków. Zarzucano mu małą zgodność historyczną oraz słabą grę aktorską. Ale co ciekawe, otrzymał nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepsze kostiumy. Warto wspomnieć, że serial zebrał całkiem niezłą obsadę. Zagrali w nim m.in. Catherine Zeta-Jones, Peter Gallagher, Tim Curry czy zdobywca Oscara - George C. Scott.

SOS TITANIC to brytyjski dramat historyczny, który powstał na podstawie książki Waltera Lorda pt. A Night to Remember (tak też brzmi oryginalny tytuł filmu). Opowiada historię zatonięcia Titanica z dużą dbałością o szczegóły. Nawet ekipa produkcyjna odtworzyła scenografię na podstawie autentycznych projektów statku. Jedynie można mu zarzucić to, że parowiec nie przełamuje się w pół podczas tonięcia, a to ze względu na to, że dopiero w 1985 roku potwierdzono ten fakt. W 1958 roku SOS TITANIC był najdroższym brytyjskim filmem w historii o budżecie 600 tys. funtów (po przeliczeniu na dzisiejsze czasy to niemal 12 milionów funtów), ale nie cieszył się wtedy dużym powodzeniem w kinach. Mimo to dramat notuje w serwisie IMDb wyższą ocenę (7,9) niż Titanic Jamesa Camerona (7,8), w którym, co ciekawe, możemy doszukać się kilkunastu podobnych scen (chociażby ta z muzykami). SOS TITANIC zdobył Złotego Globa w kategorii Najlepszy zagraniczny film anglojęzyczny i jest to jak najbardziej zasłużona nagroda zważywszy na to, ile ten film dostarcza emocji. Warto również wspomnieć, że to ostatni czarno-biały film o historii Titanica.