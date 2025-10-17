Przeczytaj w weekend
Warszawski Festiwal Filmowy czyli jak Komasa podbija świat [VIDEO]

W stolicy trwa właśnie 41. Warszawski Festiwal Filmowy, a my odwiedziliśmy go z naszą kamerą.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  rocznica 
Jan Komasa Warszawski Festiwal Filmowy
Jan Komasa foto. naEKRANIE.pl
Podczas trwającego właśnie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbyła się premiera nowego anglojęzycznego filmu Jana Komasy zatytułowanego Rocznica. Jest to psychologiczny dreszczowiec w gwiazdorskiej obsadzie. Grają w nim Diane Lane, Kyle Chandler, Dylan O'Brien, Mckenna Grace oraz Zoey Deutch. Udało nam się porozmawiać z reżyserem o pracy nad tą produkcją, a także z pierwszymi widzami, którzy mieli już okazję ten film zobaczyć.

Sponsorem after party po seansie Rocznicy była marka Glo, zapewniając pełny bar i szereg interaktywnych atrakcji, z których goście festiwalowi korzystali do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy Was do posłuchania naszej rozmowy z gośćmi festiwalu.

Warszawski Festiwal Filmowy – relacja video 

Rocznica – o czym jest film 

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen (Diane Lane) i Paula (Kyle Chandler) przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

Warszawski Festiwal Filmowy 2025

Warszawski Festiwal Filmowy 2025
foto. naEKRANIE.pl
placeholder

