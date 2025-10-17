Warszawski Festiwal Filmowy czyli jak Komasa podbija świat [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Podczas trwającego właśnie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbyła się premiera nowego anglojęzycznego filmu Jana Komasy zatytułowanego Rocznica. Jest to psychologiczny dreszczowiec w gwiazdorskiej obsadzie. Grają w nim Diane Lane, Kyle Chandler, Dylan O'Brien, Mckenna Grace oraz Zoey Deutch. Udało nam się porozmawiać z reżyserem o pracy nad tą produkcją, a także z pierwszymi widzami, którzy mieli już okazję ten film zobaczyć.

Zapraszamy Was do posłuchania naszej rozmowy z gośćmi festiwalu.

Warszawski Festiwal Filmowy – relacja video

Rocznica – o czym jest film

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen (Diane Lane) i Paula (Kyle Chandler) przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.