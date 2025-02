Dlaczego warto zagrać w Wiedźmina 3 w 2025 roku? Ta gra dobrze zniosła próbę czasu!

fot. CD Projekt

Niektórym może być trudno w to uwierzyć, ale w tym roku Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie obchodził 10. urodziny! Produkcja stworzona przez polskie studio CD Projekt RED nie tylko zebrała wysokie oceny w branżowych mediach i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, ale też przyczyniła się do dalszej popularyzacji świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Od jej premiery na rynek trafiły między innymi dwa seriale Netflixa, film animowany i cała masa gadżetów.

Jak Dziki Gon zniósł próbę czasu? Naszym zdaniem: fantastycznie! Warto wrócić do niego po latach lub... ograć go po raz pierwszy, jeśli jeszcze nie mieliście okazji! Dlaczego? Już śpieszymy z wyjaśnieniem!

Mimo upływu lat to nadal świetna gra

Zacząć należy od powodu zdecydowanie najważniejszego – Wiedźmin 3: Dziki Gon to bardzo dobra gra. Pod kątem przedstawionej fabuły, jakości dialogów i emocji związanych z losami bohaterów stanowi ścisłą topkę gier RPG. Przez te 10 lat pojawiło się naprawdę niewiele produkcji, które mogłyby rywalizować z dziełem CD Projekt RED. Owszem, jest kilka elementów, które dziś robią nieco mniejsze wrażenie niż dekadę temu: grafika nie jest już tak imponująca (choć świat nadal potrafi zachwycić krajobrazami), a system walki ma równie wielu zwolenników, jak i przeciwników. Nie są to natomiast rzeczy, które jakoś specjalnie przeszkadzają w zabawie i cieszeniu się historią.

Fantastyczne i zapadające w pamięć poboczne aktywności

Główny wątek fabularny w Dzikim Gonie potrafi wciągnąć, ale nie bez powodu wiele osób decyduje się odstawić go na boczny tor, by zająć się wykonywaniem pobocznych aktywności. Pod tym względem dzieło CD Projekt RED nawet teraz robi ogromne wrażenie. Polskie studio dokonało tego, co dla wielu wydawało się niemożliwe. Udało się im sprawić, że nawet zadania poboczne angażowały graczy. Nie ograniczono się jedynie do prostych misji polegających na wybiciu 10 bandytów czy przyniesieniu NPC-owi garści ziół. Niektóre tego typu zadania potrafią zaciekawić, inne szokują zwrotami akcji, a jeszcze inne są w stanie nawet wzruszyć. No i jeszcze ten Gwint... Fikcyjna karcianka okazała się na tyle dobra, że doczekała się pełnoprawnej, samodzielnej produkcji.

Dwa dodatki fabularne to jeszcze więcej (świetnej) zabawy

Podstawowa wersja trzeciego Wiedźmina jest bardzo długa. W Skellige można przepaść na długie godziny, a niektórzy potrafili poświęcić mnóstwo czasu na ogrywanie oponentów w Gwinta. Na tym jednak nie koniec. Dla osób, które po spędzeniu kilkudziesięciu godzin w tym świecie nadal odczuwają niedosyt, przygotowano dwa fabularne rozszerzenia. Serca z Kamienia oraz Krew i Wino zapewniają kolejne godziny rozgrywki poprzez wprowadzenie nowych postaci i historii. Nie brak głosów, że te opowieści są jeszcze lepsze od głównego wątku fabularnego. Zdecydowanie warto się z nimi zapoznać!

Od premiery wypuszczono szereg aktualizacji (w tym next-gen)

Dziki Gon po premierze spotkał się uznaniem recenzentów i graczy, ale nie da się ukryć, że stan techniczny produkcji nie był idealny. Można było natknąć się na mniej lub bardziej irytujące błędy. Na szczęście studio CD Projekt RED regularnie wypuszczało łatki, w których usuwało usterki, poprawiało balans i wszelkie inne problemy.

Na szczególną wzmiankę zasługuje aktualizacja z grudnia 2022 roku, w której nie tylko wprowadzono tę grę na nową generację konsol, ale też ulepszono oprawę graficzną i zadbano o porcję nowej zawartości, w tym elementy inspirowane serialem Netflixa.

To historia, którą warto nadrobić przed Wiedźminem 4

W grudniu 2024 roku doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Wiedźmina 4. Pokazano też pierwszy zwiastun, który potwierdził przewidywania graczy: główną bohaterką będzie Ciri. Można założyć, że (pomimo "czwórki" w tytule) deweloperom będzie zależeć na tym, by gra była przystępna dla jak największego grona odbiorców. Nawet jeśli fabuła będzie sprawdzać się jako w pełni samodzielne dzieło, to możliwość poznania Ciri, Geralta i innych bohaterów za sprawą Dzikiego Gonu (lub wcześniejszych odsłon serii!) z pewnością nie zaszkodzi. W ten sposób gracze będą mogli lepiej zrozumieć zachowanie czy motywacje postaci, a także po prostu jeszcze bardziej się z nimi zżyć.

Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kulisach powstawania tej produkcji, to sięgnijcie po książkę Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3.