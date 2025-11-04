Reklama
Wiedźmin. Laurence Fishburne i Joey Batey o 4 sezonie serialu [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery 4 sezonu serialu Wiedźmin od platformy Netflix rozmawiamy z Laurencem Fishburnem i Joey'em Batey​'em.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  Wiedźmin 
wywiad netflix laurence fishburne Joey Batey
Wiedźmin foto. naEKRANIE.pl
Czwarty sezon serialu Wiedźmin zaczyna się od trzęsienia ziemi, a dokładniej od zmiany aktora grającego tytułową rolę. Henry’ego Cavilla zastąpił Liam Hemsworth. Jak wpłynęło to na dynamikę produkcji i pozostałych członków obsady? O to zapytaliśmy Joeya Bateya, który ponownie wciela się w postać Jaskra. Do obsady dołączył także Laurence Fishburne, grający wampira Regisa. Co wiedział o tej postaci i całej produkcji, zanim do niej dołączył? Aktor opowiedział nam o tym w wywiadzie.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorami.

Laurence Fishburne – wywiad 

Joey Batey – wywiad 

Wiedźmin – o czym jest serial

Epicka opowieść na podstawie kultowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.

