Fallout - nowy fragment 2. sezonu. To ikoniczna lokacja z gry!

Fallout to serial osadzony w świecie gier pod tym samym tytułem i fabularnie z nim powiązany. Nowy klip z 2. sezonu osadzony jest w lokacji doskonale znanej fanom gier, w której niewątpliwie sami się znajdowali. Zobaczcie sami!
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Prime video 
fallout
Fallout - 2. sezon fot. Prime Video
Prosto z CCXP w Brazylii do sieci trafia nowy klip z drugiego sezonu Fallouta. Fani gier od razu rozpoznają, że to Dinky the T-Rex, który znajduje się nieopodal pustkowi Mojave. Służył między innymi jako lokalizacja dla snajpera. Twórcy serialu starali się wiernie odtworzyć to miejsce. Czy im się udało?

Fallout - klip z 2. sezonu

Widzimy, że Lucy i Ghoul wpadli w małe tarapaty. Nie jest to jedyny nowy związek z grami. Twórcy zapowiadali też, jak kanonicznie podejdą do różnych zakończeń gry Fallout: New Vegas, która rozgrywała się przed wydarzeniami z serialu.

W serialu występują: Ella Purnell (Yellowjackets, Złotko), Aaron Moten (Wyzwolenie, Ojciec Stu), Walton Goggins (Biały Lotus, Prawi Gemstonowie), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Król Staten Island) i Frances Turner (The Boys).

Fallout - 2. sezon

Fallout - 2. sezon
fot. Prime Video
Fallout – premiera 2. sezonu na platformie streamingowej Prime Video odbędzie się 17 grudnia. W odróżnieniu od pierwszego sezonu nowe odcinki będą ukazywać się co tydzień. Przy pierwszej serii dostaliśmy cały sezon od razu.

Źródło: Prime Video

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Prime video 
fallout
Powiązane seriale

8,3

2024
Fallout
Fallout Przygodowy
Powiązane gry

