Star Wars: oryginalna Nowa nadzieja ponownie w kinach. Bez zmian Lucasa?

Lucasfilm i Disney oficjalnie ogłaszają, że film Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja zostanie wprowadzony na ekrany kin na całym świecie (tym samym też w Polsce) w 2027 roku z okazji 50. rocznicy premiery Star Wars. Dla kolejnego pokolenia będzie to okazja zobaczyć film, który rozpoczął to wszystko, na wielkim ekranie.

Gwiezdne wojny w kinach

Co więcej, w kinach nie zobaczymy wersji specjalnych, które George Lucas najpierw zrobił w 1997 roku, a potem jeszcze poprawił w wydaniu DVD. Będzie to specjalnie odrestaurowana wersja oryginalnej Nowej nadziei, która w 1977 roku była w kinach. Innymi słowy – nie będzie to komputerowego Jabby, który jest najbardziej charakterystyczną sceną z edycji specjalnej.

Globalną premierę ustalono na 19 lutego 2027 roku. Będzie to pierwsze wydarzenie z trwającej rok celebracji 50-lecia Gwiezdnych Wojen. A pamiętamy, że w kwietniu 2027 roku będzie Star Wars Celebration w Los Angeles, w którym niewątpliwie to świętowanie będzie mieć jeszcze większą skalę.

Co ciekawe, to będzie pierwsza sytuacja od dekad, gdy oryginalna odrestaurowana wersja filmu z 1977 roku trafi do kin. Jeśli Nowa nadzieja pojawiała się przez te lata z różnych okazji, to tylko w wersji specjalnej. Wyjątkiem jest jeden pokaz w Wielkiej Brytanii w 2025 roku.

Na razie nie ma informacji o planach wprowadzenia na ekrany odrestaurowanych wersji oryginalnych odsłon Imperium kontratakuje i Powrót Jedi.