Avengers: Secret Wars - do obsady wraca były czarny charakter. Tego mało kto się spodziewał

Nowe przecieki zza kulis Avengers: Doomsday mówią więcej o kilku istotnych szczegółach. Szczególnie o powrocie postaci, którego nie jest kompletnie oczekiwany. Wszystko to plotki z wiarygodnych źródeł, więc traktujcie to z dystansem.
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars fantastyczna czwórka MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers fot. materiały prasowe
Nowe informacje pochodzą od scoopera Jamesa Macka, którego doniesienia już się sprawdzały. Dotyczą tylko Avengers: Secret Wars i mogą być lekko spoilerowe, więc czujcie się ostrzeżeni!

Avengers: Secret Wars - powrót postaci

Według jego źródeł w filmie Julia Garner powróci jako Shalla-Bal/Silver Surfer z Fantastycznej Czwórki. Nie będzie jednak złoczyńcą, jak w tamtym filmie MCU, co jest zgodne z wydarzeniami z finału, gdzie pomogła głównym bohaterom w walce z Galactusem. W związku z tym jest też zagadką, jak pojawi się w fabule i jaką rolę odegra. Czy w związku z przeniesieniem Galactusa i Silver Surfer w dalekie rejony galaktyki może to oznaczać, że Pożeracz Światów również powróci? Tego nie wiemy, ale nowa rola Silver Surfera w finale Sagi Multiwersum zaskakuje.

nullWalt Disney Pictures/Marvel Studios

Wiemy też, kto na pewno powróci z superbohaterów. Letitia Wright potwierdziła, że w 2026 roku rusza na plan Avengers: Secret Wars, by ponownie zagrać Shuri / Czarną Panterę. W związku z tym, że w tych historiach może wiele postaci zginąć, nie mamy pewności, że wszyscy herosi z Avengers: Doomsday na pewno powrócą w kolejnym filmie.

Avengers: Secret Wars – premiera w kinach w 2027 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi
Powiązane osoby

