Avengers: Secret Wars - do obsady wraca były czarny charakter. Tego mało kto się spodziewał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe informacje pochodzą od scoopera Jamesa Macka, którego doniesienia już się sprawdzały. Dotyczą tylko Avengers: Secret Wars i mogą być lekko spoilerowe, więc czujcie się ostrzeżeni!

Avengers: Secret Wars - powrót postaci

Według jego źródeł w filmie Julia Garner powróci jako Shalla-Bal/Silver Surfer z Fantastycznej Czwórki. Nie będzie jednak złoczyńcą, jak w tamtym filmie MCU, co jest zgodne z wydarzeniami z finału, gdzie pomogła głównym bohaterom w walce z Galactusem. W związku z tym jest też zagadką, jak pojawi się w fabule i jaką rolę odegra. Czy w związku z przeniesieniem Galactusa i Silver Surfer w dalekie rejony galaktyki może to oznaczać, że Pożeracz Światów również powróci? Tego nie wiemy, ale nowa rola Silver Surfera w finale Sagi Multiwersum zaskakuje.

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Wiemy też, kto na pewno powróci z superbohaterów. Letitia Wright potwierdziła, że w 2026 roku rusza na plan Avengers: Secret Wars, by ponownie zagrać Shuri / Czarną Panterę. W związku z tym, że w tych historiach może wiele postaci zginąć, nie mamy pewności, że wszyscy herosi z Avengers: Doomsday na pewno powrócą w kolejnym filmie.

Avengers: Secret Wars – premiera w kinach w 2027 roku.