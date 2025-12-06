Przeczytaj w weekend
Zwariowany świat Malcolma powraca – pierwszy teaser. Fani rozpoznają to nawiązanie od razu!

Malcolm in the Middle to kontynuacja i reboot serialu Zwariowany świat Malcolma. Powracają popularni bohaterowie i pojawią się również nowe postacie, bo życie tej rodziny bardzo się zmieniło przez te wszystkie lata.
Adam Siennica
Tagi:  zwariowany świat malcolma 
Zwróćmy uwagę, że do śmierci rodziców Wandy i Pietra doszło w 1999 roku. Nie jest więc możliwe, aby Oleg przyniósł do domu DVD ze „Zwariowanym światem Malcolma”, skoro emisja tego serialu w telewizji rozpoczęła się w 2000 roku. Źródło: Fox
Na Instagramie pojawił się krótki, pierwszy teaser serialu będącego kontynuacją klasyka Zwariowany świat Malcolma. Wideo jeszcze nie pokazuje bohaterów, ale w zabawny sposób nawiązuje do oryginału. Widzimy w teaserze, że Malcolmowi ktoś goli plecy z włosów, tak jak Lois (Jane Kaczmarek) goli plecy Halowi (Bryan Cranston) w pierwowzorze z lat 90.

Zwariowany świat Malcolma powraca

Nowy serial nosi tytuł Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair. Jest to 4-odcinkowy powrót bohaterów na ekrany po latach. W obsadzie powracają tacy aktorzy jak Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Chris Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) oraz Emy Coligado (Piama).

 

Z nowych twarzy mamy takie osoby jak Keeley Karsten (Leah, córka Malcolma), Vaughan Murrae (Kelly, najmłodsza siostra Malcolma), Kiana Madeira (Tristan, dziewczyna Malcolma) oraz Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

Premiera Malcolm in the Middle odbędzie się w 2026 roku. W Polsce na Disney+. Dokładna data na razie nie jest znana.

Źródło: deadline.com

Tagi:  zwariowany świat malcolma 
