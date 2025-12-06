Źródło: Fox

Reklama

Na Instagramie pojawił się krótki, pierwszy teaser serialu będącego kontynuacją klasyka Zwariowany świat Malcolma. Wideo jeszcze nie pokazuje bohaterów, ale w zabawny sposób nawiązuje do oryginału. Widzimy w teaserze, że Malcolmowi ktoś goli plecy z włosów, tak jak Lois (Jane Kaczmarek) goli plecy Halowi (Bryan Cranston) w pierwowzorze z lat 90.

Zwariowany świat Malcolma powraca

Nowy serial nosi tytuł Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair. Jest to 4-odcinkowy powrót bohaterów na ekrany po latach. W obsadzie powracają tacy aktorzy jak Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Chris Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) oraz Emy Coligado (Piama).

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hulu (@hulu) ROZWIŃ ▼

Z nowych twarzy mamy takie osoby jak Keeley Karsten (Leah, córka Malcolma), Vaughan Murrae (Kelly, najmłodsza siostra Malcolma), Kiana Madeira (Tristan, dziewczyna Malcolma) oraz Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

Premiera Malcolm in the Middle odbędzie się w 2026 roku. W Polsce na Disney+. Dokładna data na razie nie jest znana.