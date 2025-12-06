God of War - kto zagra w serialu? Znamy kandydatów do ról Thora i Baldura!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Daniel Richtman, którego doniesienia często były potwierdzane, zdradził nazwiska pierwszych aktorów, którzy już prowadzą rozmowy o rolach w serialu God of War. Projekt oparty jest na kultowych grach, więc zainteresowanie castingiem jest olbrzymie.

God of War - obsada

Jego źródła zdradzają, że Max Parker (ostatnio w serialu Rekruci) prowadzi rozmowy, by zagrać Baldura, a Ólafur Darri Ólafsson negocjuje rolę Thora. Obie postacie są antagonistami w fabule i zarazem nordyckimi bogami, a to właśnie gra czerpiąca z nordyckiej mitologii jest podstawą serialu.

Oficjalnie castingi nie zostały jeszcze ogłoszone, a informacja Richtmana jest plotką. Najpewniej, gdy główne role zostaną obsadzone, poznamy nazwiska. Na razie nie ma przecieków, kto może zagrać tytułową rolę.

Za sterami projektu, który już dostał zamówienie na realizację dwóch sezonów od Prime Video, stoi Ronald D. Moore. Znamy go jako twórcę i showrunnera takich hitów jak Battlestar Galactica, For All Mankind oraz Outlander.

Data premiery serialu God of War nie została ustalona.

