Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

God of War - kto zagra w serialu? Znamy kandydatów do ról Thora i Baldura!

Trwają prace nad serialem God of War opartym na grze pod tym samym tytułem. Choć jeszcze nie wiemy, kto może zagrać tytułowego boga wojny, pojawiły się dwa nazwiska do ról pobocznych: Thora i Baldura. Co wiemy o serialu?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  god of war 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
God of War: Ragnarok - Thor fot. SIE
Reklama

Daniel Richtman, którego doniesienia często były potwierdzane, zdradził nazwiska pierwszych aktorów, którzy już prowadzą rozmowy o rolach w serialu God of War. Projekt oparty jest na kultowych grach, więc zainteresowanie castingiem jest olbrzymie.

God of War - obsada

Jego źródła zdradzają, że Max Parker (ostatnio w serialu Rekruci) prowadzi rozmowy, by zagrać Baldura, a Ólafur Darri Ólafsson negocjuje rolę Thora. Obie postacie są antagonistami w fabule i zarazem nordyckimi bogami, a to właśnie gra czerpiąca z nordyckiej mitologii jest podstawą serialu.

Max Parker

arrow-left
Max Parker
fot. materiały prasowe
arrow-right

Oficjalnie castingi nie zostały jeszcze ogłoszone, a informacja Richtmana jest plotką. Najpewniej, gdy główne role zostaną obsadzone, poznamy nazwiska. Na razie nie ma przecieków, kto może zagrać tytułową rolę.

Za sterami projektu, który już dostał zamówienie na realizację dwóch sezonów od Prime Video, stoi Ronald D. Moore. Znamy go jako twórcę i showrunnera takich hitów jak Battlestar Galactica, For All Mankind oraz Outlander.

Data premiery serialu God of War nie została ustalona.

God of War - kto powinien zagrać Kratosa?

Nasi kandydaci!

15. Jason Momoa

arrow-left
15. Jason Momoa
fot. HBO
arrow-right

Źródło: Screen Time

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  god of war 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
God of War
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zwróćmy uwagę, że do śmierci rodziców Wandy i Pietra doszło w 1999 roku. Nie jest więc możliwe, aby Oleg przyniósł do domu DVD ze „Zwariowanym światem Malcolma”, skoro emisja tego serialu w telewizji rozpoczęła się w 2000 roku.
-

Zwariowany świat Malcolma powraca – pierwszy teaser. Fani rozpoznają to nawiązanie od razu!

2 Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja
-

Star Wars: oryginalna Nowa nadzieja ponownie w kinach. Bez zmian Lucasa?

3 Strefa gangsterów
-

Strefa gangsterów - obsada 2. sezonu Prace na planie już trwają

4 Avengers
-
Plotka

Avengers: Secret Wars - do obsady wraca były czarny charakter. Tego mało kto się spodziewał

5 Fallout - 2. sezon
-

Fallout - nowy fragment 2. sezonu. To ikoniczna lokacja z gry!

6 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny kadr z 2. sezonu serialu Disney+
-

Percy Jackson - nowy teaser 2. sezonu. Zapowiada większy rozmach i epicką przygodę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e10

My Hero Academia

s16e05

Gold Rush: Alaska

s2025e238

Anderson Cooper 360

s2025e47

Firing Line with Margaret Hoover

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mikołaj Roznerski
Mikołaj Roznerski

ur. 1983, kończy 42 lat

Sarah Rafferty
Sarah Rafferty

ur. 1972, kończy 53 lat

Angela Gots
Angela Gots

ur. 1978, kończy 47 lat

Olaf Lubaszenko
Olaf Lubaszenko

ur. 1968, kończy 57 lat

Judd Apatow
Judd Apatow

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV