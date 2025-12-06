Przeczytaj w weekend
Strefa gangsterów - obsada 2. sezonu Prace na planie już trwają

Strefa gangsterów (MobLand) powraca z 2. sezonem. Hit z Tomem Hardym, Pierce’em Brosnanem i Helen Mirren doczekał się kontynuacji, a prace na planie już trwają. Teraz poznaliśmy oficjalną obsadę nowych odcinków, która zapowiada intrygujące zmiany.
Adam Siennica
Tagi:  Strefa gangsterów 
Strefa gangsterów fot. materiały prasowe
Jak donosi Deadline, prace na planie drugiego sezonu serialu Strefa gangsterów (MobLand) już trwają od kilku tygodni. Ogłoszono, że do obsady nowych odcinków dołączyli między innymi: Johnny Flynn oraz Ophelia Lovibond. Oboje dostali stałe role w obsadzie, co oznacza, że odegrają ważne role w całym sezonie.

Strefa gangsterów - obsada 2. sezonu

Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren powracają w głównych rolach. Na ekranie ponownie zobaczymy także takich aktorów jak Janet McTeer, Toby Jones oraz Alex Fine. Wątek tych postaci będzie więc kontynuowany.

Za sterami stoi twórca serialu Roman Bennett, który pełni rolę showrunnera, oraz reżyser Guy Ritchie, który jest także producentem wykonawczym.

W obsadzie pierwszego sezonu byli także Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Emmett Scanlan oraz Teddie Allen.

Strefa gangsterów okazała się hitem w USA, więc w czerwcu zamówiono drugi sezon. Pod kątem wyników oglądalności premiera serialu była drugą najpopularniejszą w historii amerykańskiej platformy Paramount+. W Polsce projekt jest dostępny na SkyShowtime.

Szczegóły fabuły drugiego sezonu nie są znane.

Źródło: deadline.com

Tagi:  Strefa gangsterów 
