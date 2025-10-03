Akacjowa 38: streszczenie odcinków 719-723. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe TVP

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 7i8 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 719-723 (6-10 października)

Cała uwaga skupi się wokół zbliżającego się wieczoru panieńskiego Adeli i kawalerskiego Simona. Maria Luisa przeprosi narzeczonych, a oni w geście pojednania zaproszą ją na swój bankiet. W międzyczasie Marcello zaproponuje Fabianie wspólny wyjazd do Włoch. Tymczasem Lolita będzie przekonana, że zbliża się jej śmierć. Trini, chcąc ją sprowokować, wraz z Casildą przebierze ją w całun, podwiąże jej żuchwę i ułoży na łóżku niczym zmarłą. Informując przy tym, że jej rzekomy zgon zmusi Simona do odwołania zarówno bankietu, jak i ślubu. Zdeterminowana, by przeciwstawić się klątwie, Lolita postanowi walczyć o życie, choć w snach zacznie nawiedzać ją sama kostucha.

Antonito odwiedzi Lolitę, która wciąż będzie przekonana o swojej rychłej śmierci, i zostanie przy niej na noc. Następnego dnia dziewczyna wstanie cała i zdrowa, a Antonito postanowi znaleźć jakąkolwiek pracę na Akacjowej, by móc spędzać z nią jak najwięcej czasu. Tymczasem w kościele wszyscy w napięciu będą oczekiwać na ślub Simona i Adeli. Ursula zorganizuje spotkanie Blanki z Diegiem i podstępnie sprowadzi tam również Samuela. Ten stanie się świadkiem pocałunku, którym jego brat obdarzy jego byłą narzeczoną.

Intrygi Ursuli doprowadzą do dramatycznej konfrontacji między braćmi. Samuel i Diego wdadzą się w bójkę w trakcie, której Samuel uderzy głową o stół i zostanie ciężko ranny. Trafi do szpitala, a jego życie będzie zagrożone. Tymczasem w kościele będzie trwała ceremonia zaślubin Simona i Adeli. W chwili, gdy młoda para otrzyma błogosławieństwo księdza, w drzwiach nagle pojawi się Elvira. Jej nagły powrót wywoła ogromne poruszenie, a chwilę później dziewczyna straci przytomność. Antonito wróci na Akacjową. Spędzi noc z Lolitą pod gołym niebem, jednak don Ramon postawi mu warunek – będzie mógł wrócić do domu tylko wtedy, gdy zapomni o ukochanej.

Elvira wyzna, że została porwana przez własnego ojca, który upozorował jej śmierć w katastrofie morskiej. Jej powrót wzbudzi niepokój Adeli – dziewczyna zacznie się zastanawiać, czy nie powinna odejść od Simona, lecz Susana stanowczo odradzi jej taki krok. Tymczasem Trini spróbuje przekonać męża, by zgodził się na związek Antonita i Lolity. Don Ramon jednak pozostanie nieugięty i nie będzie chciał chce nawet o tym słyszeć. Sam Antonito bez powodzenia będzie szukać pracy.

Elvira będzie chciała koniecznie dowiedzieć się od Simona, dlaczego poślubił Adelę. Sam Simon nie będzie pewien czy powinien z nią rozmawiać. Tymczasem Samuel odzyska przytomność, lecz nie będzie chciał widzieć ani Blanki, ani swojego brata. Antonito wyruszy do Madrytu w poszukiwaniu pracy. Zatrudni się jako stajenny, jednak nie wytrzyma tam dłużej niż kilka godzin. W międzyczasie stan Samuela nagle się pogorszy. Lekarze wykryją krwiaka na mózgu, a on ponownie straci przytomność. Lolita natomiast przypadkowo usłyszy rozmowę, w której don Ramon stwierdzi, że ona i Antonito nie mogą być razem, ponieważ należą do dwóch różnych światów.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.