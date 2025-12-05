Przeczytaj w weekend
Finał uwielbianego serialu nadchodzi! Nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków Stranger Things

Finał Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Mamy kolejne zdjęcia z nadchodzących odcinków serialu, które zadebiutują na Netflixie już w tegoroczne Boże Narodzenie.
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  stranger things 
zdjęcia netflix
Netflix podsyca oczekiwanie na kolejne odcinki 5. sezonu Stranger Things - sprawdźcie zdjęcia, które właśnie trafiły do sieci!

Stranger Things 5 - nowe zdjęcia z drugiej połowy sezonu

Stranger Things - sezon 5

Stranger Things - sezon 5
fot. Netflix
Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

Stranger Things 5 - fabuła, obsada, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

W obsadzie znaleźli się: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Jedenastka), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (por. Akers) oraz Linda Hamilton (dr Kay).

Trzy kolejne odcinki Stranger Things pojawią się na Netflixie 25 grudnia, zaś finałowy - 1 stycznia

Źródło: netflix

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  stranger things 
zdjęcia netflix
