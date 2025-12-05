Przeczytaj w weekend
Kto zagra Brainiaca w kolejnym Supermanie? To jedna z sugestii

Nowe doniesienia sugerują, kto jest faworytem do roli Brainiaca w nadchodzącym sequelu Supermana. Jacy aktorzy mogą znajdować się w wyścigu po rolę złoczyńcy?
Tomasz Hudyga
Tagi:  Matt Smith 
Brainiac superman man of tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Brainiac w komiksach Źródło: DC
Kilka nazwisk mówi się, że jest branych pod uwagę do roli Brainiaca w Superman: Man of Tomorrow, jednak nowa plotka ujawnia, że faworytem do zagrania głównego złoczyńcy sequela jest Matt Smith.

Wcześniej informowano, że James Gunn rozważa Claesa Banga oraz Sama Rockwella. Matt Smith miał również znaleźć się na liście kandydatów — teraz, według nowego doniesienia scoopera Daniela Richtmana, to właśnie on ma prowadzić w wyścigu do roli.

fot. comicbook.com/Materiały Prasowe

Smith znany jest z Doktora Who, Rodu Smoka czy Morbiusa. Niedawno został również obsadzony jako antagonista w Star Wars: Starfighter. Jego wybór na Brainiaca postrzegany jest jako bezpieczna, ale ogólnie dobrze przyjmowana opcja. Aktor mógłby ponownie spotkać się na ekranie z Milly Alcock, która w DCU gra Supergirl.

Man of Tomorrow David Corenswet powróci jako Superman, a Nicholas Hoult zagra Lexa Luthora. W produkcji wystąpią również Rachel Brosnahan (Lois Lane), Isabela Merced (Hawkgirl) oraz Frank Grillo (Rick Flag Sr.). Plotki i teorie sugerują także możliwe pojawienie się takich postaci jak John Stewart czyli jedna z Zielonych Latarni(Aaron Pierre) czy Peacemaker (John Cena). 

Superman: Man of Tomorrow trafi do kin 9 lipca 2027 roku.

Superman: Man of Tomorrow - grafiki

 

Man of Tomorrow - grafiki zapowiadające film

Man of Tomorrow - grafiki zapowiadające film
Jorge Jimenez/DC/Instagram/David Corenswet
Źródło: comicbookmovie.com

