Jessica Alba o upokarzającej scenie z Fantastycznej Czwórki. Jak aktorka wspomina to po latach?

fot. 20th Century Fox

Jessica Alba wspominała kręcenie upokarzającej sceny w starej ekranizacji Fantastycznej Czwórki w reżyserii Tima Story’ego z 2005 roku podczas obszernej rozmowy o karierze na festiwalu filmowym Red Sea w piątek. Zapytana o wspomnienia z planu, powiedziała, że jej najmniej lubianą sceną był moment, w którym grana przez nią Sue Storm pojawia się całkowicie naga na moście.

Uważałam, że to okropne. To było bardzo upokarzające nie tylko na ekranie. Dorastałam w dość konserwatywnej rodzinie i jestem raczej skromną osobą. Przez tygodnie bałam się kręcenia tej sceny. Mam sporo traumy po tamtych czasach.

Mimo to Alba ma dobre wspomnienia z grania Susan w film z 2005 roku, dodając, że bardzo podobało jej się to, jak postać przełamywała stereotypy płci obecne w filmach superbohaterskich i akcji tamtego okresu.

Była kobietą, na którą patrzyłam z podziwem. Była bardzo opiekuńcza i bardzo życzliwa, ale jednocześnie nie dawała sobą pomiatać; mówiła, co myśli. Miała świetny moralny kompas. Niezależnie od tego, kim jesteś, możesz ją podziwiać. Często kobiety w takich historiach muszą być ratowane przez faceta albo same stają się problemem fabuły. To było kiedyś. Teraz jest inaczej

Zapytana, czy oglądała ostatnią interpretację Sue Storm w wykonaniu Vanessy Kirby, Alba odpowiedziała, że jeszcze nie miała okazji.

Zwykle oglądam takie filmy z moimi dziećmi, a jeśli wychodzi Sonic, mój syn chce obejrzeć go 85 razy z rzędu. Jeśli chodzi o filmy dla całej rodziny, to dzieci zdecydowanie dominują w naszych wyborach. Ale muszę go przekonać, bo przecież musimy to obejrzeć! Uwielbiam Marvela i te filmy są super zabawne.

Alba ogłosiła także, że pracuje nad nowym filmem, który przygotowuje wspólnie z Robertem Rodríguezem, z którym współpracowała przy Sin City i Maczecie.

