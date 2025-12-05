Jessica Alba o upokarzającej scenie z Fantastycznej Czwórki. Jak aktorka wspomina to po latach?

Jessica Alba wspominała kręcenie upokarzającej sceny w starej ekranizacji Fantastycznej Czwórki w reżyserii Tima Story’ego z 2005 roku podczas obszernej rozmowy o karierze na festiwalu filmowym Red Sea w piątek. Zapytana o wspomnienia z planu, powiedziała, że jej najmniej lubianą sceną był moment, w którym grana przez nią Sue Storm pojawia się całkowicie naga na moście.
Mimo to Alba ma dobre wspomnienia z grania Susan w film z 2005 roku, dodając, że bardzo podobało jej się to, jak postać przełamywała stereotypy płci obecne w filmach superbohaterskich i akcji tamtego okresu.
Zapytana, czy oglądała ostatnią interpretację Sue Storm w wykonaniu Vanessy Kirby, Alba odpowiedziała, że jeszcze nie miała okazji.
Alba ogłosiła także, że pracuje nad nowym filmem, który przygotowuje wspólnie z Robertem Rodríguezem, z którym współpracowała przy Sin City i Maczecie.
Źródło: variety.com