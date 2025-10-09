placeholder
Angelina Jolie odejdzie z Hollywood? Takie ma mieć plany na przyszłość

Angelina Jolie po rozwodzie z Bradem Pittem planuje wyprowadzić się z Los Angeles. Niedługo po tym, jak wyszło na jaw, że chce w związku z tym wystawić swoją posiadłość na sprzedaż, znajomi aktorki zdradzili jej plany na przyszłość. Czy w przyszłości chciałaby odejść z Hollywood?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Angelina Jolie 
Angelina Jolie w filmie Maria Callas fot. materiały prasowe
Angelina Jolie (Mr. & Mrs. Smith, Przerwana lekcja muzyki, Gia, Turysta) w grudniu 2024 roku zakończyła trwającą 8 lat skomplikowaną batalię sądową i w końcu rozwiodła się z Bradem Pittem. Aktorzy wychowali wspólnie sześcioro dzieci: Maddoxa (24 lata), Paxa (21 lat), Zaharę (20 lat), Shiloh (19 lat) oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne (17 lat). W sierpniu 2025 roku pisaliśmy o tym, ze Jolie ma zamiar wyprowadzić się z Los Angeles w 2026 roku, kiedy wszystkie jej dzieci osiągną pełnoletność. W związku z tym 50-latka planuje wystawić na sprzedaż swoją posiadłość. Na początku października 2025 roku temat przeprowadzki Jolie powrócił. Tym razem do zmian w życiu aktorki odnieśli się jej znajomi.

Angelina Jolie wprowadza w życiu zmiany

Jeśli martwiliście się, że po rozstaniu z Bradem Pittem Angelina Jolie będzie chciała zapomnieć o Hollywood, możecie odetchnąć z ulgą. Osoby z bliskiego otoczenia aktorki zapewniły portal US Weekly, że w przyszłości chce rozwijać się również jako reżyserka oraz producentka. Znajomi Jolie przekazali też, że nie ma ona zamiaru rezygnować z przeprowadzki i po sprzedaniu swojej posiadłości w Los Angeles planuje pomieszkiwać we Francji, w Afryce oraz w Kambodży. Podczas Festiwalu Filmowego w Santa Barbara Jolie wspomniała, że uważa Kambodżę za ''jedyny dom w sercu''.  To właśnie tam adoptowała swojego najstarszego syna, Maddoxa. Jeden z informatorów portalu US Weekly przekazał też:

Dzieci najprawdopodobniej pozostaną w Los Angeles ze względu na swoje kariery, ale będą spędzać czas z Angeliną niezależnie od tego, gdzie będzie. (...) Przeszła naprawdę wiele. Póki co skupia się tylko na karierze i dzieciach. Odnalazła siebie i czuje się z tym dobrze. (...) Będzie jeździć do Los Angeles ze względów zawodowych, ale nie będzie nazywać LA swoim domem. 

Warto wspomnieć, że Angelina Jolie do dziś spełnia się również jako aktorka. W 2024 roku zadebiutowała na dużym ekranie jako Maria Callas w filmie o tym samym tytule, który jest obecnie dostępny na Premiery CANAL+ oraz w Playerze. 

Źródło: US Weekly

