Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spartacus: House of Ashur - nowy zwiastun. Obiecuje wszystko, na co czekali fani

Spartacus: House of Ashur już zadebiutował w USA z dwoma odcinkami. Z tej okazji do sieci trafił zwiastun zapowiadający resztę sezonu, więc dla widzów w Polsce czekających na grudniową premierę jest to kolejne spojrzenie na to, czego mamy oczekiwać.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Spartakus: House of Ashur fot. materiały prasowe
Reklama

Chociaż Spartacus: House of Ashur (Spartakus: Dom Ashura) już zadebiutował w USA, my musimy jeszcze poczekać prawie dwa tygodnie. Polska premiera odbędzie się dopiero 15 grudnia w CANAL+ Online. Nowy zwiastun zaostrza apetyt fanów, którzy niewątpliwie już widzieli optymistyczne recenzje pierwszych pięciu odcinków - na razie, według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków, jest 100% pozytywnych ocen. Obiecują, że serial dostarcza z klasą tego samego, co poprzednie sezony.

Spartacus: House of Ashur – zwiastun dla dorosłych

Tylko dla dorosłych!

Spartacus: House of Ashur - opis fabuły

Tak brzmi oficjalny opis:

Co by się stało, gdyby Ashur przeżył, a Rzymianie nagrodziliby jego zdradę, dając mu szkołę gladiatorów, w której sam przelewał krew? Witajcie w domu Ashura! Nie jest już niewolnikiem. Ashur (Nick E. Tarabay) zdobył władzę, posiadając miejsce, do którego kiedyś należał. Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów to zabawa dla dzieci w porównaniu z przetrwaniem w dzikim świecie rzymskiej polityki – rzeczywistości, w której zdrada nie jest grzechem, a walutą. Wywracając tradycję do góry nogami, Ashur wprowadza gladiatorkę Achillę (Tenika Davis), która chce udowodnić swoją wartość w brutalnym świecie.

Spartakus: House of Ashur

arrow-left
Spartakus: House of Ashur
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Starz

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Avengers
-
Plotka

Avengers: Secret Wars - do obsady wraca były czarny charakter. Tego mało kto się spodziewał

2 Fallout - 2. sezon
-

Fallout - nowy fragment 2. sezonu. To ikoniczna lokacja z gry!

3 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny kadr z 2. sezonu serialu Disney+
-

Percy Jackson - nowy teaser 2. sezonu. Zapowiada większy rozmach i epicką przygodę

4 Gra o tron
-

Najlepsze seriale fantasy w dziejach. Produkcje lepsze niż niejeden filmowy hit

5 Sabrina/Goonies/Koszmat z Elm Street
-

Filmy i seriale dla fanów Stranger Things. Wspaniałe klasyki science ficiton i emocjonujące przygody młodych bohaterów

6 Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition
-

Świąteczny szał w Showroomie Lenovo & Motorola: klocki, plecaki i raty 0%!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e10

My Hero Academia

s16e05

Gold Rush: Alaska

s2025e238

Anderson Cooper 360

s2025e47

Firing Line with Margaret Hoover

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mikołaj Roznerski
Mikołaj Roznerski

ur. 1983, kończy 42 lat

Sarah Rafferty
Sarah Rafferty

ur. 1972, kończy 53 lat

Angela Gots
Angela Gots

ur. 1978, kończy 47 lat

Olaf Lubaszenko
Olaf Lubaszenko

ur. 1968, kończy 57 lat

Judd Apatow
Judd Apatow

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV