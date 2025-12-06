fot. materiały prasowe

Chociaż Spartacus: House of Ashur (Spartakus: Dom Ashura) już zadebiutował w USA, my musimy jeszcze poczekać prawie dwa tygodnie. Polska premiera odbędzie się dopiero 15 grudnia w CANAL+ Online. Nowy zwiastun zaostrza apetyt fanów, którzy niewątpliwie już widzieli optymistyczne recenzje pierwszych pięciu odcinków - na razie, według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków, jest 100% pozytywnych ocen. Obiecują, że serial dostarcza z klasą tego samego, co poprzednie sezony.

Spartacus: House of Ashur – zwiastun dla dorosłych

Tylko dla dorosłych!

Spartacus: House of Ashur - opis fabuły

Tak brzmi oficjalny opis:

Co by się stało, gdyby Ashur przeżył, a Rzymianie nagrodziliby jego zdradę, dając mu szkołę gladiatorów, w której sam przelewał krew? Witajcie w domu Ashura! Nie jest już niewolnikiem. Ashur (Nick E. Tarabay) zdobył władzę, posiadając miejsce, do którego kiedyś należał. Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów to zabawa dla dzieci w porównaniu z przetrwaniem w dzikim świecie rzymskiej polityki – rzeczywistości, w której zdrada nie jest grzechem, a walutą. Wywracając tradycję do góry nogami, Ashur wprowadza gladiatorkę Achillę (Tenika Davis), która chce udowodnić swoją wartość w brutalnym świecie.