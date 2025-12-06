Percy Jackson - nowy teaser 2. sezonu. Zapowiada większy rozmach i epicką przygodę

fot. Disney+

Disney+ opublikowało specjalne wideo zapowiadające drugi sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Widzimy w nim, jak o wiele starsi bohaterowie wyruszają na przygodę, która wydaje się mieć o wiele większy rozmach realizacyjny niż w pierwszej serii. Mamy potwory, bogów i cyklopy. Wideo pokazuje też ujęcia z wątków czarnych charakterów, których zbyt wiele nie widzieliśmy w zwiastunach.

Percy Jackson – o czym jest 2. sezon?

Historia skupia się na nowej misji Percy'ego Jacksona, który musi odnaleźć mityczne Złote Runo, aby uratować obóz atakowany przez potwory. Artefakt ma moc leczenia wszystkiego, czego dotknie, a bohaterowie chcą go użyć do naprawy bariery chroniącej ich dom.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny plakat 2. sezonu serialu Disney+

Nowy sezon oparty jest na drugim tomie cyklu książkowego Ricka Riordana pod tytułem Morze potworów. Ta historia wymagała większego budżetu, który widać w zapowiedziach.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - premiera drugiego sezonu odbędzie się 10 grudnia w Disney+. Na start dwa odcinki.