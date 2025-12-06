Przeczytaj w weekend
Najlepsze seriale fantasy w dziejach. Produkcje lepsze niż niejeden filmowy hit

Gatunek fantasy to już nie tylko serie filmowe, na których punkcie niegdyś oszalał świat. Obecnie to również kapitalne seriale, coraz śmielej wysuwające się przed szereg największych klasyków kina. Które tytuły potrafiły przyćmić kinowe hity?
Kamila Markowska
Tagi:  Gra o tron 
serie filmowe seriale fantasy
Gra o tron fot. materiały prasowe
Fantasy zajmuje szczególne miejsce w popkulturze, którego inne gatunki nie są w stanie wypełnić. Za przekraczaniem granic ludzkiej wyobraźni podążają koncepty nieznanych krain i ich osobliwych mieszkańców, żyjących według własnych, dotąd niespotykanych zasad. Wielu sympatyków utożsamia obraz fantasy z najgłośniejszymi seriami filmowymi, wśród których niezaprzeczalnie króluje Władca Pierścieni. Jednak obok kinowych perełek w świecie zrywającym z rzeczywistością coraz większe znaczenie zyskały również produkcje odcinkowe. To one w ostatnim czasie zdobyły ogromną popularność.

Trudno się temu dziwić, ponieważ seriale oferują wyjątkowy atut - możliwość stopniowego budowania historii. Wieloodcinkowa formuła pozwala widzom w pełni zanurzyć się w przedstawionym świecie, tworząc idealne warunki do długotrwałego przeżywania wydarzeń.

Niewiele produkcji aspiruje do miana absolutnych hitów, a znalezienie serialu perfekcyjnie zrealizowanego od początku do końca wciąż bywa wyzwaniem. Mimo to wskazanie tytułów, które śmiało mogą konkurować z długometrażowymi filmami danego gatunku, jest jak najbardziej możliwe. W galerii czekają na Was kultowe seriale fantasy, które porwały widzów i sprawiły, że można było choć na chwilę zapomnieć o wielkich filmowych seriach.

Najlepsze seriale fantasy w dziejach

Zobaczcie, co wybrał popularny portal Screen Rant!

10. Xena: wojownicza księżniczka (1995-2001)

10. Xena: wojownicza księżniczka (1995-2001)
fot. materiały prasowe
Źródło: screenrant.com

