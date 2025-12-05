Drugi sezon Hawkeye jednak powstanie? Jeremy Renner nie daje za wygraną

Hawkeye to członek Avengers, który nie otrzymał własnego filmu - doczekał się jednak swojego serialu, którego pierwszy i jak na razie jedyny sezon miał swoją premierę w 2021 roku. Co jakiś czas powracają plotki o przedłużeniu go o kolejny.
Jeremy Renner wypowiedział się na ten temat w podcaście, znów pozostając przy stanowisku, że chciałby wrócić do pracy w Marvel Studios i przedłużyć historię swojego bohatera.
Hawkeye - wypowiedź Jeremy'ego Rennera
Hawkeye dostępny jest do obejrzenia na Disney+.
Źródło: comicbookmovie