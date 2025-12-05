Przeczytaj w weekend
Drugi sezon Hawkeye jednak powstanie? Jeremy Renner nie daje za wygraną

Wygląda na to, że Jeremy Renner naprawdę chciałby powrotu Hawkeye'a do MCU - po raz kolejny powrócił temat 2. sezonu jego serialu. Choć samo Marvel Studios dalej milczy w tej sprawie, aktor zapowiada, że będzie o to walczył!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
hawkeye jeremy renner MCU
Jeremy Renner jako Clint Barton aka Hawkeye fot. Marvel
Hawkeye to członek Avengers, który nie otrzymał własnego filmu - doczekał się jednak swojego serialu, którego pierwszy i jak na razie jedyny sezon miał swoją premierę w 2021 roku. Co jakiś czas powracają plotki o przedłużeniu go o kolejny. 

Jeremy Renner wypowiedział się na ten temat w podcaście, znów pozostając przy stanowisku, że chciałby wrócić do pracy w Marvel Studios i przedłużyć historię swojego bohatera. 

Hawkeye - wypowiedź Jeremy'ego Rennera 

Bardzo podobało mi się tworzenie serialowej wersji, bo była trochę bardziej kameralna i miała sporo rodzinnej dynamiki, która myślę, że jest pewnego rodzaju supermocą Clinta. On jest jak ludzka strona bycia superbohaterem. Jest jednym z niewielu. Ale myślę, że jego supermoc to właśnie ta odwaga bycia człowiekiem, czyli lojalność i rodzina. W innym przypadku, o co walczysz? Próbowaliśmy zrobić drugi sezon. Myślę, że stanę się na tyle silny, aby to zrobić. Ogarniemy to. To będzie świetne.

Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

Hawkeye dostępny jest do obejrzenia na Disney+.

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
hawkeye jeremy renner MCU
