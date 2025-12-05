Jedni przetrwają, inni nie. Sebastian Stan o Avengers: Doomsday

fot. materiały prasowe

Avengers: Doomsday to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2026 roku. Fani oczekują, że będzie to wydarzenie na miarę Avengers: Koniec gry z 2019 roku, które wiązało się także z poświęceniem dwóch kluczowych postaci. Tego samego najwidoczniej możemy spodziewać się po piątej części tej serii.

Sebastian Stan podczas Comic Conu w Tokio wypowiedział się na temat produkcji, zostawiając sugestię, że nie wszyscy przeżyją. Przypomnijmy, że grany przez niego Bucky będzie przewodził nowej drużynie Avengers u boku Yeleny.

Avengers: Doomsday - wypowiedź Sebastiana Stana

Nie wiem, czy mogę bardzo dużo o tym powiedzieć. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Zobaczymy, kto przetrwa, a kto nie. Myślę, że najbardziej ekscytującą rzeczą jest powrót Roberta Downeya Jr., jednego z najlepszych. Na pewno będzie miał coś w zanadrzu dla każdego.

Aktor wypowiedział się także o swoim doświadczeniu związanym z produkcją filmu Thunderbolts*.

Dobrze się bawiliśmy. To była świetna grupa ludzi i każdy był bardzo zabawny. David Harbour i Wyatt Russell, a także Florence Pugh, która jest naprawdę bardzo utalentowana. To był po prostu dobry czas. Jeśli podobał wam się ten film, pomóżcie nam zrobić kolejną część. Moglibyśmy nakręcić ją tutaj!

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026.