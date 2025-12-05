Jedni przetrwają, inni nie. Sebastian Stan o Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2026 roku. Fani oczekują, że będzie to wydarzenie na miarę Avengers: Koniec gry z 2019 roku, które wiązało się także z poświęceniem dwóch kluczowych postaci. Tego samego najwidoczniej możemy spodziewać się po piątej części tej serii.
Sebastian Stan podczas Comic Conu w Tokio wypowiedział się na temat produkcji, zostawiając sugestię, że nie wszyscy przeżyją. Przypomnijmy, że grany przez niego Bucky będzie przewodził nowej drużynie Avengers u boku Yeleny.
Avengers: Doomsday - wypowiedź Sebastiana Stana
Aktor wypowiedział się także o swoim doświadczeniu związanym z produkcją filmu Thunderbolts*.
Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy
Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026.
Źródło: comicbookmovie