Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jedni przetrwają, inni nie. Sebastian Stan o Avengers: Doomsday

W wypowiedzi dotyczącej Avengers: Doomsday Sebastian Stan ujawnił, że nie wszyscy bohaterowie przetrwają. Ujawnił też, co jest dla niego najbardziej ekscytujące w filmie!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
sebastian stan MCU avengers doomsday
Sebastian Stan – odtwórca roli Bucky'ego Barnesa w filmie Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, początkowo przesłuchiwany był do głównej roli. fot. materiały prasowe
Reklama

Avengers: Doomsday to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2026 roku. Fani oczekują, że będzie to wydarzenie na miarę Avengers: Koniec gry z 2019 roku, które wiązało się także z poświęceniem dwóch kluczowych postaci. Tego samego najwidoczniej możemy spodziewać się po piątej części tej serii.

Sebastian Stan podczas Comic Conu w Tokio wypowiedział się na temat produkcji, zostawiając sugestię, że nie wszyscy przeżyją. Przypomnijmy, że grany przez niego Bucky będzie przewodził nowej drużynie Avengers u boku Yeleny. 

Avengers: Doomsday - wypowiedź Sebastiana Stana

Nie wiem, czy mogę bardzo dużo o tym powiedzieć. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Zobaczymy, kto przetrwa, a kto nie. Myślę, że najbardziej ekscytującą rzeczą jest powrót Roberta Downeya Jr., jednego z najlepszych. Na pewno będzie miał coś w zanadrzu dla każdego.

Aktor wypowiedział się także o swoim doświadczeniu związanym z produkcją filmu Thunderbolts*

Dobrze się bawiliśmy. To była świetna grupa ludzi i każdy był bardzo zabawny. David Harbour i Wyatt Russell, a także Florence Pugh, która jest naprawdę bardzo utalentowana. To był po prostu dobry czas. Jeśli podobał wam się ten film, pomóżcie nam zrobić kolejną część. Moglibyśmy nakręcić ją tutaj!

Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
sebastian stan MCU avengers doomsday
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Fantastyczna czwórka
-

Jessica Alba o upokarzającej scenie z Fantastycznej Czwórki. Jak aktorka wspomina to po latach?

2
-

Finał uwielbianego serialu nadchodzi! Nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków Stranger Things

3 Brainiac w komiksach
-
Plotka

Kto zagra Brainiaca w kolejnym Supermanie? To jedna z sugestii

4 Warner Bros. Discovery
-

Co z kinowymi premierami Warner Bros? Sarandos uspokaja, ale... zapowiada "prokonsumencką" ewolucję

5 Peaky Blinders - film
-

Peaky Blinders - plakat, tytuł i data premiery filmu. Wiemy, kiedy wraca Tommy Shelby!

6 Oficjalny kadr z filmu Protector. Na zdjęciu aktora Milla Jovovich w charakteryzacji imitującej zadrapania
-

Milla Jovovich nie bierze jeńców! Zwiastun filmu akcji w klimacie Uprowadzonej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV