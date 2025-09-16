placeholder
Marianna Kłos - co wiemy o 12-latce, która wystąpi na Eurowizji Junior 2025?

Marianna Kłos będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2025. Choć nie była zwyciężczynią popularnego talent show, które od kilku lat wyłania reprezentantów konkursu, to właśnie ona otrzymała zaszczyt reprezentowania naszego kraju.
Zuzanna Bogucka
Marianna Kłos
Marianna Kłos fot. Facebook @Eurowizja TVP
Marianna Kłos będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji Junior 2025, która odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi. Dla młodej artystki będzie to wyjątkowa szansa na zaprezentowanie swojego talentu na międzynarodowej scenie i rywalizację z najlepszymi młodymi wokalistami Europy. Choć Gruzja po raz drugi obejmuje rolę gospodarza, wcześniej konkurs gościł w Tbilisi w 2017 roku, to dla Marianny będzie to pierwsza tak duża przygoda w ramach Eurowizji Junior. Polska reprezentantka zmierzy się z reprezentantami takich krajów jak Albania, Chorwacja, Irlandia, Macedonia Północna, Portugalia, San Marino, Holandia i Gruzja. Co warto wiedzieć o Mariannie Kłos?

Ile lat ma Marianna Kłos i skąd pochodzi?

Marianna Kłos urodziła się 20 maja 2013 roku i ma 12 lat. Dokładne miejsce jej urodzenia nie jest jednak znane.

Marianna Kłos nie wygrała programu The Voice Kids

Marianna Kłos była uczestniczką 8. edycji programu The Voice Kids w drużynie Nataszy Urbańskiej i w finale wykonała utwór Maanam Boskie Buenos. Choć zajęła w programie drugie miejsce, to właśnie ona została wybrana na reprezentantkę Polski w Eurowizji Junior 2025, ponieważ zwyciężczyni programu, Zosia Wójcik, ze względu na wiek nie spełniała wymogów regulaminu konkursu.

Marianna Kłos oprócz śpiewu ma tez inne pasje

Dziewczynka rozwija wiele artystycznych pasji. Na co dzień występuje na deskach warszawskiego Studia Buffo, gdzie doskonali swoje umiejętności aktorskie i wokalne, a także należy do dziecięcej grupy teatralnej. Codziennie poświęca czas grze na fortepianie, co pozwala jej rozwijać muzyczne zdolności, a dodatkowo próbuje swoich sił w dubbingu, traktując go jako formę pracy z głosem i interpretacji postaci. Marianna kocha śpiew, taniec i aktorstwo, a jej marzeniem jest połączenie tych wszystkich pasji w przyszłości. Jej największym celem jest stworzenie własnego teatru muzycznego, w którym młodzi ludzie mogliby rozwijać swoje talenty i spełniać marzenia. Młoda artystka pragnie również nagrywać własne utwory i występować na dużych scenach, zdobywając doświadczenie oraz realizując swoje artystyczne ambicje.

Marianna Kłos - profil na Instagramie

Marianna Kłos jest również aktywna w mediach społecznościowych i na Instagramie można ją znaleźć pod nazwą @klosmarianna.

Zuzanna Bogucka
Marianna Kłos
Co o tym sądzisz?
