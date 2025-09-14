Hideo Kojima promuje polskie kino: Fantastyczny tydzień z filmem polskim w Japonii
Kultowy projektant gier komputerowych na Instagramie zareklamował festiwal polskich filmów, który odbędzie się pod koniec miesiąca w Osace. Jakie filmy będzie można na nim obejrzeć?
Hideo Kojima na swoim profilu na Instagramie poinformował fanów o zbliżającym się festiwalu z polskimi filmami sci-fi, co wywołało spore poruszenie jego polskich fanów i mnóstwo polskich komentarzy pod postem. Fantastyczny tydzień z filmem polskim odbędzie się od 26 września do 1 października w kinie Cine Nouveau w Osace i zaprezentuje 9 polskich filmów.
Oczywiście nazwa Fantastyczny tydzień z filmem polskim może być dość niedokładnym tłumaczeniem, bo chodzi konkretnie o festiwal z filmami fantastyczno-naukowymi. Festiwal chwali się pokazami nieznanych polskich filmów sci-fi w reżyserii Andrzeja Wajdy, Andrzeja Żuławskiego i innych.
Polski festiwal filmowy w Japonii - filmy
Przez kolejne dni festiwalu zaprezentowane zostaną:
- Gdzie jestes, Luizo? (reżyseria: Kubik Janusz, rok: 1964, 30 minut)
- Pierwszy pawilon (reżyseria: Janusz Majewski, rok: 1965, 24 minut)
- Gubernator (reżyseria: Stanisław Kokesz, rok: 1965, 25 minut)
- Test pilota Pirxa (reżyseria: Marek Piestrak, rok: 1978, 95 minut)
- Na srebrnym globie (reżyseria: Andrzej Żuławski, rok: 1987, 157 minut)
- O-bi, O-ba: Koniec cywilizacji (reżyseria: Piotr Szulkin, rok: 1985, 85 minut)
- Photon (reżyseria: Norman Leto, rok: 2017, 107 minut)
- Solaris Mon Amour (reżyseria: Kuba Mikurda, rok: 2023, 47 minut)
- Przekładaniec (reżyseria: Andrzej Wajda, rok: 1968, 35 minut)
Współorganizatorem festiwalu jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.
Hideo Kojima to projektant gier wideo i twórca m.in. Metal Gear Solid i Death Stranding. Jest znany ze swojego wyjątkowego talentu do tworzenia historii i miłości do kina. Japończyk marzył kiedyś, aby pracować w branży filmowej. Jego rodzice codziennie oglądali z nim kino europejskie, westerny czy horrory. Dzisiaj w opisie na swoim profilu na Instagramie mówi o sobie:
Źródło: fot. instagram.com/hideo_kojima